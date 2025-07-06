Дорогоцінний камінь молдавіт — чому вважається найдорожчим мінералом

Купюри євро та гривні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Є на Землі камінь зеленого кольору, який з'явився після катастрофічного космічного зіткнення метеорита із земною поверхнею. Йдеться про молдавіт — один з найбільш популярних геологічних скарбів на планеті, який можна побачити на території однієї із європейських країн.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це докладніше.

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Рідкий і дорогоцінний — головні особливості молдавіта

Унікальність молдавіта полягає у тому, що цей дорогоцінний камінь існує лише в одному регіоні. Як пише видання Farmingdale Observer, понад 99% всіх зразків дорогоцінного каменя беруть свій початок у верхньому басейні річки Влтави, яка протікає на півдні Чехії. Назва "молдавіт" походить від річки Молдау (німецька назва Влтави). Перші зразки каменю тут виявили ще у 1836 році.

Зазначається, що первинні родовища молдавіту знаходяться навколо Чеських Будейовиць, Тргове-Свіни та Прахатіце.

Деякі шматки також з'являються поблизу річки Їглава в Моравії, хоча вони, як правило, мають темніше забарвлення і меншу прозорість. Ця географічна ексклюзивність значно підвищує рідкісність і цінність молдавіту", — йдеться у статті.

Ціни на молдавіт

Ціни на молдавіт впродовж останнього десятиліття суттєво змінилися. На початку 2000-х років вартість зразків молдавіта становила майже 4,6 євро за один грам (226 грн).

"До 2025 року високоякісні зразки коштували понад 110 євро за грам (5 417 гривень) — 110 тисяч євро (5 млн 368 тис. гривень)за кілограм. Зразки музейної якості з винятковою прозорістю та виразними природними формами коштують ще дорожче", — пише Farmingdale Observer.

Нагадаємо, що Україна володіє деякими запасами рідкісноземельних металів. Наприклад, в країні видобувають срібло, платину та метали платинової групи. Дізнавайтесь також, який вигляд має алмаз до огранювання.