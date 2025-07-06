Драгоценный камень молдавит — почему считается самым дорогим минералом

Купюры евро и гривны. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Есть на Земле камень зеленого цвета, который появился после катастрофического космического столкновения метеорита с земной поверхностью много лет назад. Речь идет о молдавите — одном из самых популярных геологических сокровищ на планете, которое можно увидеть на территории одной из европейских стран.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Уникальность молдавита заключается в том, что этот драгоценный камень существует только в одном регионе. Как пишет издание Farmingdale Observer, более 99% всех образцов драгоценного камня берут свое начало в верхнем бассейне реки Влтавы, которая протекает на юге Чехии. Название "молдавит" происходит от реки Молдау (немецкое название Влтавы). Первые образцы камня здесь обнаружили еще в 1836 году.

Отмечается, что первичные месторождения молдавита находятся вокруг Чешских Будейовиц, Тргове-Свины и Прахатице.

Некоторые куски также появляются вблизи реки Йиглава в Моравии, хотя они, как правило, имеют более темную окраску и меньшую прозрачность. Эта географическая эксклюзивность значительно повышает редкость и ценность молдавита", — говорится в статье.

Цены на молдавит

Цены на молдавит в течение последнего десятилетия существенно изменились. В начале 2000-х годов стоимость образцов молдавита составляла почти 4,6 евро за один грамм (226 грн).

"К 2025 году высококачественные образцы стоили более 110 евро за грамм (5 417 гривен) — 110 тысяч евро (5 млн 368 тыс. гривен) за килограмм. Образцы музейного качества с исключительной прозрачностью и выразительными природными формами стоят еще дороже", — пишет Farmingdale Observer

Напомним, что Украина обладает некоторыми запасами редкоземельных металлов. Например, в стране добывают серебро, платину и металлы платиновой группы. Узнавайте также, как выглядит алмаз до огранки.