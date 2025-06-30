Богатство планеты — какая почва является самой плодородной в мире

Кормит миллионы — какая почва является самой плодородной в мире
Почва — это верхний слой земной коры, который является жизненно важным для растений и многих форм живых организмов. Ее вид, свойства, структура и состав могут значительно варьироваться в зависимости от многих факторов.
Новости.LIVE рассказывают, какая почва считается самой плодородной в мире.
Типы почв
В мире существует большое разнообразие почв, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики, определяющие плодородие, водопроницаемость, воздухопроницаемость и другие важные свойства.
К основным типам почв можно отнести следующие:
- Песчаные. Характеризуются крупными минеральными частицами. Легкие, хорошо пропускают воду, быстро нагреваются, но плохо удерживают питательные вещества.
- Глинистые. Отличаются вязкостью и плотной текстурой. Плохо пропускают воду и воздух, но хорошо удерживают питательные вещества.
- Супесчаные. Воздухопроницаемые, имеют высокий запас воды, хорошо впитывают и удерживают влагу, связывают минералы и питательные вещества, предотвращая их вымывание из земли
- Суглинистые. Характеризуются высокой воздухопроницаемостью и водопроницаемостью, хорошо удерживают влагу, быстро и равномерно прогреваются.
- Торфяные. Хорошо удерживают воду и имеют губчатую структуру. Содержат много органических веществ.
- Серые лесные. Имеют среднюю плодородность, нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений
- Дерново-подзолистые. Характеризуются низким содержанием полезных веществ, из-за чего требуется постоянная подкормка органикой.
- Каштановые. Формируются в условиях недостаточной увлажненности и небольшого количества растительности. Нуждаются в постоянном увлажнении и подкормке органикой.
- Черноземы. Имеют зернисто-комковатую структуру, характеризуются высокими показателями гумуса (от 8 до 15%), что обеспечивает хорошие условия для роста растений.
Какая почва самая плодородная в мире
Самыми плодородными являются именно черноземные почвы. Они идеально подходят для выращивания культур, ведь, благодаря гранулометрическому составу, хорошо удерживают влагу и воздух, что облегчает развитие корневой системы и обеспечивает аэрацию.
Чернозем имеет хорошее плодородие, что позволяет выращивать урожай на одном месте в течение длительного времени. К тому же этот тип почвы имеет большой запас питательных веществ, таких как:
- азот;
- фосфор;
- калий;
- кальций;
- магний.
Важно отметить, что именно черноземные почвы занимают почти 65% территории Украины и являются ее национальным богатством. В целом по площади черноземов наша страна занимает четвертое место в мире.
При этом именно украинский чернозем считается наиболее плодовитым. Это делает Украину чрезвычайно важным игроком на мировом аграрном рынке.
Ранее мы писали, какая страна выращивает больше всего риса.
Также узнавайте, где в Украине могут быть месторождения алмазов.
Читайте Новини.LIVE!