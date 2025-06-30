Богатство планеты — какая почва является самой плодородной в мире

Растение в коробке на земле. Фото: Freepik

Почва — это верхний слой земной коры, который является жизненно важным для растений и многих форм живых организмов. Ее вид, свойства, структура и состав могут значительно варьироваться в зависимости от многих факторов.

Новости.LIVE рассказывают, какая почва считается самой плодородной в мире.

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Типы почв

В мире существует большое разнообразие почв, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики, определяющие плодородие, водопроницаемость, воздухопроницаемость и другие важные свойства.

К основным типам почв можно отнести следующие:

Песчаные. Характеризуются крупными минеральными частицами. Легкие, хорошо пропускают воду, быстро нагреваются, но плохо удерживают питательные вещества. Глинистые. Отличаются вязкостью и плотной текстурой. Плохо пропускают воду и воздух, но хорошо удерживают питательные вещества. Супесчаные. Воздухопроницаемые, имеют высокий запас воды, хорошо впитывают и удерживают влагу, связывают минералы и питательные вещества, предотвращая их вымывание из земли Суглинистые. Характеризуются высокой воздухопроницаемостью и водопроницаемостью, хорошо удерживают влагу, быстро и равномерно прогреваются. Торфяные. Хорошо удерживают воду и имеют губчатую структуру. Содержат много органических веществ. Серые лесные. Имеют среднюю плодородность, нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений Дерново-подзолистые. Характеризуются низким содержанием полезных веществ, из-за чего требуется постоянная подкормка органикой. Каштановые. Формируются в условиях недостаточной увлажненности и небольшого количества растительности. Нуждаются в постоянном увлажнении и подкормке органикой. Черноземы. Имеют зернисто-комковатую структуру, характеризуются высокими показателями гумуса (от 8 до 15%), что обеспечивает хорошие условия для роста растений.

Какая почва самая плодородная в мире

Самыми плодородными являются именно черноземные почвы. Они идеально подходят для выращивания культур, ведь, благодаря гранулометрическому составу, хорошо удерживают влагу и воздух, что облегчает развитие корневой системы и обеспечивает аэрацию.

Чернозем имеет хорошее плодородие, что позволяет выращивать урожай на одном месте в течение длительного времени. К тому же этот тип почвы имеет большой запас питательных веществ, таких как:

азот;

фосфор;

калий;

кальций;

магний.

Важно отметить, что именно черноземные почвы занимают почти 65% территории Украины и являются ее национальным богатством. В целом по площади черноземов наша страна занимает четвертое место в мире.

При этом именно украинский чернозем считается наиболее плодовитым. Это делает Украину чрезвычайно важным игроком на мировом аграрном рынке.

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