Вирощування рису — яка країна є лідером у виробництві культури і яка ситуація в Україні

Трактор працює в полі. Фото: Ukrainer

Рис — це не просто продукт, це символ культури та традицій для мільйонів людей по всьому світу. Впродовж багатьох століть рис залишається одним із найпопулярніших продуктів для жителів багатьох країн.

Редакція Новини.LIVE розповідає, яка країна є найбільшим виробником рису.

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Де у світі вирощують найбільше рису

Найбільшим виробником рису у світі вважається Китай: у цій країні за рік збирають понад 200 мільйонів тонн врожаю. При цьому врожайність рису зростає, а за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), у 2021 році Китай виробив близько 214,4 млн тонн рису на площі у 30,4 млн га.

Цікаво, що місцеве населення доволі шанобливо ставиться до цієї культури, оскільки вважає, що рис — це подарунок богів. Культивація залишається життєво важливою для підтримки населення, і завдяки вмілому землеробству країна перетворилася в одного із найбільших виробників та споживачів рису у світі.

Зараз рис є основним джерелом харчування в Китаї, хоча країна активно експортує свою продукцію. Так, попри суттєвий внутрішній попит, країна нарощує постачання своєї продукції за кордон. Наприклад, у 2021 році Китай відправив іншим країнам 2,4 млн тонн рису на суму в понад 1 млрд доларів.

Рис в Україні — де його вирощують

В Україні рис почали вирощувати ще з ХХ століття. До 2014 року найбільша частка у виробництві зосереджувалася на території Кримського півострова, але після анексії Криму Росією виробництво занепало.

Площа рисових полів в Україні до 2017 року. Скриншот: Ukrainer

Станом на 2020 рік, як пише видання Ukrainer, в нашій країні під зрошувальні системи було відведено 30 тис. гектарів землі. Рис вирощували на площі 12-13 тис. гектарів, що дозволяло забезпечувати країну рисом менше ніж на 40%. При цьому найкращою територією для вирощування рису в Україні є південь, а саме його морське узбережжя.

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