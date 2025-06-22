Выращивание риса — какая страна является лидером в производстве культуры и какая ситуация в Украине

Трактор работает в поле. Фото: Ukrainer

Рис — это не просто продукт, это символ культуры и традиций для миллионов людей по всему миру. На протяжении многих веков рис остается одним из самых популярных продуктов для жителей многих стран.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какая страна является крупнейшим производителем риса.

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Где в мире выращивают больше всего риса

Крупнейшим производителем риса в мире считается Китай: в этой стране за год собирают более 200 миллионов тонн урожая. При этом урожайность риса растет, а по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2021 году Китай произвел около 214,4 млн тонн риса на площади в 30,4 млн га.

Интересно, что местное население довольно уважительно относится к этой культуре, поскольку считает, что рис — это подарок богов. Культивация остается жизненно важной для поддержания населения, и благодаря умелому земледелию страна превратилась в одного из крупнейших производителей и потребителей риса в мире.

Сейчас рис является основным источником питания в Китае, хотя страна активно экспортирует свою продукцию. Так, несмотря на существенный внутренний спрос, страна наращивает поставки своей продукции за границу. Например, в 2021 году Китай отправил другим странам 2,4 млн тонн риса на сумму более 1 млрд долларов.

Рис в Украине — где его выращивают

В Украине рис начали выращивать еще с ХХ века. До 2014 года наибольшая доля в производстве сосредотачивалась на территории Крымского полуострова, но после аннексии Крыма Россией производство пришло в упадок.

Площадь рисовых полей в Украине до 2017 года. Скриншот: Ukrainer

По состоянию на 2020 год, как пишет издание Ukrainer, в нашей стране под оросительные системы было отведено 30 тыс. гектаров земли. Рис выращивали на площади 12-13 тыс. гектаров, что позволяло обеспечивать страну рисом менее чем на 40%. При этом лучшей территорией для выращивания риса в Украине является юг, а именно его морское побережье.

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