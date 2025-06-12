Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Заводи втрималися — де в Україні виробляють цемент

Заводи втрималися — де в Україні виробляють цемент

Ua en ru
Дата публікації: 12 червня 2025 14:20
Виробництво цементу в умовах війни — виклики і реальність
"Івано-Франківськцемент". Фото: ifcem.if.ua
Ключові моменти Географія виробництва: де ще виготовляють цемент Виклики для галузі у 2025 році Як виглядатиме карта цементу в майбутньому

Цемент у 2025 році залишається ключовим будівельним матеріалом, що забезпечує зведення житлових, промислових і критично важливих інфраструктурних об'єктів в Україні. У воєнних реаліях стабільність цього сектору має стратегічне значення для відбудови країни. Попри скорочення загальної кількості підприємств, промисловість не зупинилася — вона адаптувалася, змінила логістику й робить ставку на регіональну переорієнтацію.

Український ринок цементу у 2025 році представлений кількома провідними виробниками, які забезпечують будівельну галузь якісною продукцією. За даними дослідження Ukrainian Business Award, сьогодні на ринку чітко вирізняються чотири основні гравці:

Реклама
Читайте також:
  1. "Івано-Франківськцемент" (IFCEM).
  2. "Кривий Ріг Цемент" (Кривий Ріг і Кам’янське).
  3. Dickerhoff Cement Україна ("Волинь-Цемент" і "Південцемент").
  4. CEMARK (Одеський, Миколаївцемент, Подільський цемент).

Географія виробництва: де ще виготовляють цемент

У 2025 році виробничі потужності зосереджено переважно в західних і центральних регіонах:

  • Івано-Франківськ — завод "Івано-Франківськцемент" є лідером ринку за обсягами та асортиментом. Тут виготовляють понад 18 типів цементу, фасованого та навального. Підприємство також виробляє бетон, будівельні суміші, залізобетон і навіть медичні вироби на основі гіпсу.
  • Кривий Ріг та Кам’янське — два заводи групи "Кривий Ріг Цемент" спеціалізуються на цементі, бетонах та щебені. Активно працюють навіть у складних умовах.
  • Здолбунів (Рівненщина) — "Волинь-Цемент" (Dickerhoff Cement Україна) — один із найстаріших виробників. Працює понад 140 років і не зупиняє виробництво.
  • Поділля, Одещина, Львівщина — компанія CEMARK володіє підприємствами в Миколаєві (Львівської обл.), Одесі й Кам’янець-Подільському.

Виклики для галузі у 2025 році

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році суттєво вплинуло на цементну промисловість. За оцінками, третина заводів втратила можливість працювати через окупацію або близькість до фронту. Наприклад, Амвросіївський цементний завод у Донецькій області залишається під окупацією, а деякі деокуповані підприємства ще не відновили повноцінну роботу.

Крім того, економічні виклики, такі як зростання цін на енергоносії, ускладнюють виробництво. Цементна промисловість є енергоємною, і підвищення вартості палива впливає на собівартість продукції. Проте підприємства, такі як "Івано-Франківськцемент" та CEMARK, інвестують у енергоефективні технології, щоб зменшити витрати та викиди CO₂.

Як виглядатиме карта цементу в майбутньому

Очікується, що найближчими роками виробництво цементу в Україні буде переорієнтоване на відновлення зруйнованої інфраструктури. Відбудова міст, доріг, мостів, а також будівництво захисних споруд вимагає стабільного постачання цементу. Західні та центральні заводи відіграватимуть тут провідну роль.

Держава також розглядає можливість залучення інвестицій у модернізацію діючих підприємств і створення нових виробничих ліній на територіях із безпечним розташуванням.

Як повідомлялось, ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні продовжують зростати, демонструючи значне підвищення у першому кварталі 2025 року. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, зростання склало 6,7%. Це підвищення торкнулося всіх напрямків будівельної галузі — від житлового будівництва до інженерних споруд.

Також ми розповідали, що вчені здійснили прорив в енергетиці, розробивши унікальний цемент, що може забезпечувати будинки електроенергією без потреби в дротах чи акумуляторах. Цей матеріал, виготовлений за особливою технологією, обіцяє кардинально змінити наше уявлення про енергозабезпечення. Фактично звичайна будівельна основа перетворилася на джерело бездротової енергії.

завод Україна будівництво виробництво цемент
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації