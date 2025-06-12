Виробництво цементу в умовах війни — виклики і реальність

"Івано-Франківськцемент". Фото: ifcem.if.ua

Цемент у 2025 році залишається ключовим будівельним матеріалом, що забезпечує зведення житлових, промислових і критично важливих інфраструктурних об'єктів в Україні. У воєнних реаліях стабільність цього сектору має стратегічне значення для відбудови країни. Попри скорочення загальної кількості підприємств, промисловість не зупинилася — вона адаптувалася, змінила логістику й робить ставку на регіональну переорієнтацію.

Український ринок цементу у 2025 році представлений кількома провідними виробниками, які забезпечують будівельну галузь якісною продукцією. За даними дослідження Ukrainian Business Award, сьогодні на ринку чітко вирізняються чотири основні гравці:

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"Івано-Франківськцемент" (IFCEM). "Кривий Ріг Цемент" (Кривий Ріг і Кам’янське). Dickerhoff Cement Україна ("Волинь-Цемент" і "Південцемент"). CEMARK (Одеський, Миколаївцемент, Подільський цемент).

Географія виробництва: де ще виготовляють цемент

У 2025 році виробничі потужності зосереджено переважно в західних і центральних регіонах:

Івано-Франківськ — завод "Івано-Франківськцемент" є лідером ринку за обсягами та асортиментом. Тут виготовляють понад 18 типів цементу, фасованого та навального. Підприємство також виробляє бетон, будівельні суміші, залізобетон і навіть медичні вироби на основі гіпсу.

Кривий Ріг та Кам’янське — два заводи групи "Кривий Ріг Цемент" спеціалізуються на цементі, бетонах та щебені. Активно працюють навіть у складних умовах.

Здолбунів (Рівненщина) — "Волинь-Цемент" (Dickerhoff Cement Україна) — один із найстаріших виробників. Працює понад 140 років і не зупиняє виробництво.

Поділля, Одещина, Львівщина — компанія CEMARK володіє підприємствами в Миколаєві (Львівської обл.), Одесі й Кам’янець-Подільському.

Виклики для галузі у 2025 році

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році суттєво вплинуло на цементну промисловість. За оцінками, третина заводів втратила можливість працювати через окупацію або близькість до фронту. Наприклад, Амвросіївський цементний завод у Донецькій області залишається під окупацією, а деякі деокуповані підприємства ще не відновили повноцінну роботу.

Крім того, економічні виклики, такі як зростання цін на енергоносії, ускладнюють виробництво. Цементна промисловість є енергоємною, і підвищення вартості палива впливає на собівартість продукції. Проте підприємства, такі як "Івано-Франківськцемент" та CEMARK, інвестують у енергоефективні технології, щоб зменшити витрати та викиди CO₂.

Як виглядатиме карта цементу в майбутньому

Очікується, що найближчими роками виробництво цементу в Україні буде переорієнтоване на відновлення зруйнованої інфраструктури. Відбудова міст, доріг, мостів, а також будівництво захисних споруд вимагає стабільного постачання цементу. Західні та центральні заводи відіграватимуть тут провідну роль.

Держава також розглядає можливість залучення інвестицій у модернізацію діючих підприємств і створення нових виробничих ліній на територіях із безпечним розташуванням.

Як повідомлялось, ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні продовжують зростати, демонструючи значне підвищення у першому кварталі 2025 року. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, зростання склало 6,7%. Це підвищення торкнулося всіх напрямків будівельної галузі — від житлового будівництва до інженерних споруд.

Також ми розповідали, що вчені здійснили прорив в енергетиці, розробивши унікальний цемент, що може забезпечувати будинки електроенергією без потреби в дротах чи акумуляторах. Цей матеріал, виготовлений за особливою технологією, обіцяє кардинально змінити наше уявлення про енергозабезпечення. Фактично звичайна будівельна основа перетворилася на джерело бездротової енергії.