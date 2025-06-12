Производство цемента в условиях войны — вызовы и реальность

"Ивано-Франковскцемент". Фото: ifcem.if.ua

Цемент в 2025 году остается ключевым строительным материалом, обеспечивающим возведение жилых, промышленных и критически важных инфраструктурных объектов в Украине. В военных реалиях стабильность этого сектора имеет стратегическое значение для восстановления страны. Несмотря на сокращение общего количества предприятий, промышленность не остановилась — она адаптировалась, изменила логистику и делает ставку на региональную переориентацию.

Украинский рынок цемента в 2025 году представлен несколькими ведущими производителями, которые обеспечивают строительную отрасль качественной продукцией. По данным исследования Ukrainian Business Award, сегодня на рынке четко выделяются четыре основных игрока:

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"Ивано-Франковскцемент" (IFCEM). "Кривой Рог Цемент" (Кривой Рог и Каменское). Dickerhoff Cement Украина ("Волынь-Цемент" и "Южцемент"). CEMARK (Одесский, Николаевцемент, Подольский цемент).

География производства: где еще изготавливают цемент

В 2025 году производственные мощности сосредоточены преимущественно в западных и центральных регионах:

Ивано-Франковск — завод "Ивано-Франковскцемент" является лидером рынка по объемам и ассортименту. Здесь изготавливают более 18 типов цемента, фасованного и навального. Предприятие также производит бетон, строительные смеси, железобетон и даже медицинские изделия на основе гипса.

Кривой Рог и Каменское — два завода группы "Кривой Рог Цемент" специализируются на цементе, бетонах и щебне. Активно работают даже в сложных условиях.

Здолбунов (Ровенская область) — "Волынь-Цемент" (Dickerhoff Cement Украина) - один из старейших производителей. Работает более 140 лет и не останавливает производство.

Подолье, Одесская, Львовская области — компания CEMARK владеет предприятиями в Николаеве (Львовской обл.), Одессе и Каменец-Подольском.

Вызовы для отрасли в 2025 году

Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году существенно повлияло на цементную промышленность. По оценкам специалистов, треть заводов потеряла возможность работать из-за оккупации или близости к фронту. Например, Амвросиевский цементный завод в Донецкой области остается под оккупацией, а некоторые деоккупированные предприятия еще не возобновили полноценную работу.

Кроме того, экономические вызовы, такие как рост цен на энергоносители, усложняют производство. Цементная промышленность является энергоемкой, и повышение стоимости топлива влияет на себестоимость продукции. Однако предприятия, такие как "Ивано-Франковскцемент" и CEMARK, инвестируют в энергоэффективные технологии, чтобы уменьшить расходы и выбросы CO₂.

Как будет выглядеть карта цемента в будущем

Ожидается, что в ближайшие годы производство цемента в Украине будет переориентировано на восстановление разрушенной инфраструктуры. Восстановление мостов, дорог, мостов, а также строительство защитных сооружений требует стабильных поставок цемента. Западные и центральные заводы будут играть здесь ведущую роль.

Государство также рассматривает возможность привлечения инвестиций в модернизацию действующих предприятий и создание новых производственных линий на территориях с безопасным расположением.

Как сообщалось, цены на строительно-монтажные работы в Украине продолжают расти, демонстрируя значительное повышение в первом квартале 2025 года. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, рост составил 6,7%. Это повышение коснулось всех направлений строительной отрасли — от жилищного строительства до инженерных сооружений.

Также мы рассказывали, что ученые совершили прорыв в энергетике, разработав уникальный цемент, который может обеспечивать дома электроэнергией без необходимости в проводах или аккумуляторах. Этот материал, изготовленный по особой технологии, обещает кардинально изменить наше представление об энергообеспечении. Фактически обычная строительная основа превратилась в источник беспроводной энергии.