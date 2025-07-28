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Исследования возле ЧАЭС — что ученые нашли в воде

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 17:25
Исследование водоемов возле ЧАЭС — какие виды организмов обнаружили ученые
Мужчина заходит в водоем возле ЧАЭС. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике продолжаются гидробиологические исследования водоемов. Ученые уже получили первые важные результаты — среди выявленных видов есть те, которые занесены в Красную книгу Украины и охраняются на международном уровне.

О том, какие результаты получили ученые и какое значение они имеют, сообщили на сайте Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

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Как вокруг Чернобыльской АЭС возник заповедник

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник - крупнейшая природоохранная территория Украины площадью более 226 тысяч гектаров. Его создали 26 апреля 2016 года указом Президента на территории Иванковского и Полесского районов Киевской области, в пределах Чернобыльской зоны отчуждения.

Идея создания заповедника возникла еще после аварии на ЧАЭС, когда ученые заметили, что из-за отсутствия людей природа начала восстанавливаться. Возросло количество диких животных, включая редкие виды. Этот процесс назвали "вторичными экологическими последствиями".

В 2007 году в регионе появился общезоологический заказник, а уже в 2013 году Министерство экологии поддержало создание полноценного биосферного заповедника. После согласований и подготовки документов в 2016 году заповедник официально основали.

С 2017 года он функционирует как отдельное учреждение, подчиненное Государственному агентству по управлению зоной отчуждения. С 2018 года заповедник участвует в международных исследованиях и организует научные экспедиции для изучения биоразнообразия территории.

Какие зоны заповедника исследовали ученые

В 2024 году специалисты сосредоточили внимание на изучении донных беспозвоночных (зообентоса) и зооперифитона — организмов, обитающих на водяных растениях и подводных поверхностях. Исследования охватили различные типы водоемов на территории заповедника:

  • лесные озера;
  • старое русло реки Оташевка;
  • участки рек и мелиоративных каналов;
  • прибрежные зоны озер Плютовище и Вьюновое.

Какие редкие организмы нашли ученые возле ЧАЭС

Ученые обнаружили значительное разнообразие беспозвоночных, часть из которых — редкие или имеют ограниченное распространение. Особенно ценными оказались находки в водоемах с заросшими мелководьями и медленным течением.

В частности, в озере Плютовище найдены личинки хищной стрекозы Anax imperator Leach — одного из крупнейших представителей своего вида. Этот вид занесен в Красную книгу Украины как уязвимый, а также имеет охранный статус в Красном списке Международного союза охраны природы (МСОП). Личинки могут достигать 6 см в длину и охотятся на мелких водных существ — ракообразных, пиявок, головастиков и насекомых.

Также в водоемах заповедника зафиксирован редкий двустворчатый моллюск — Sphaerium rivicola, который входит в перечень уязвимых видов по классификации МСОП. В пределах Украины его численность стремительно уменьшается.

Еще одну ценную находку сделали в реке Уж — там обнаружили крупных двустворчатых моллюсков семейства Unionidae: Anodonta cygnea, Unio tumidus и Unio pictorum. Они играют важную роль в водных экосистемах, но также страдают от загрязнения и изменений в окружающей среде.

По итогам исследований, каждый водоем заповедника имеет уникальный состав водной фауны. Наибольшее разнообразие выявлено именно в заросших водоемах с медленным течением — эти зоны вызвали особый интерес у ученых.

Ранее мы писали, что болота играют чрезвычайно важную роль в природном балансе. Они активно насыщают атмосферу кислородом и впитывают углекислый газ даже эффективнее, чем лесные массивы. К тому же именно благодаря болотным угодьям человечество получает ценное сырье — торф.

Также мы рассказывали, что атомная энергетика — это не просто источник энергии, а фундаментальный элемент национальной безопасности и долгосрочного развития государства. В 2025 году Франция продолжает лидировать в Европе по производству электроэнергии на базе ядерных мощностей.

Чернобыльская АЭС исследование Чернобыль заповедник живые организмы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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