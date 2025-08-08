Металлические полезные ископаемые Украины — где добывают никелевые руды

Где добывают никелевые руды в Украине — крупнейшие залежи
Никель является стратегически важным металлом, который широко используется в металлургии, химической промышленности и производстве аккумуляторов. В Украине никель имеет значительный природный потенциал благодаря месторождениям с разнообразными свойствами.
Никелевые руды, по данным Института геологии, входят в перечень полезных ископаемых общегосударственного значения, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 12 декабря 1994 г. № 827, как руды цветных металлов.
Где находятся самые большие залежи никелевых руд в Украине
Никелевые руды в Украине сосредоточены в основном на территории Побужья (Кировоградская область) и в районе Среднего Приднепровья.
Побужская группа включает:
- Деренюхское;
- Капитановское;
- Липовеньковское;
- Восточно-Липовеньковское;
- Пушковское;
- Грушковское;
- Тарнаватское месторождения.
По данным ВУЭ, сейчас разрабатываются Деренюхское и Липовеньковское месторождения, а Терноватское месторождение готовится к эксплуатации.
В Днепровскую группу входят месторождения:
- Девладово;
- Новое;
- Терновское;
- Красный Яр.
Из-за существенных глубин залегания (40-50 м), размещения на пахотных землях, значительной удаленности от производства по переработке руд разработка месторождений Среднего Приднепровья признана нерентабельной.
Где используют никель
Никель применяется преимущественно в производстве легированных сталей и специальных сплавов. Сплавы с хромом, титаном, алюминием используют в реактивном двигателестроении. В сочетании с кобальтом создает твердые и сверхтвердые сплавы.
Никелированные изделия имеют улучшенную коррозионную стойкость и эстетический вид. Также никель используется в пищевой, химической, электротехнической промышленности (аккумуляторы, катализаторы, химикаты).
