Главная Индустрии Где добывают никелевые руды в Украине — крупнейшие залежи

Где добывают никелевые руды в Украине — крупнейшие залежи

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 17:25
Металлические полезные ископаемые Украины — где добывают никелевые руды
Бруски никеля. Фото: НАГПУ

Никель является стратегически важным металлом, который широко используется в металлургии, химической промышленности и производстве аккумуляторов. В Украине никель имеет значительный природный потенциал благодаря месторождениям с разнообразными свойствами.

Новини.LIVE рассказывают, где добывают никелевые руды в Украине.

Читайте также:

Никелевые руды, по данным Института геологии, входят в перечень полезных ископаемых общегосударственного значения, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 12 декабря 1994 г. № 827, как руды цветных металлов.

Где находятся самые большие залежи никелевых руд в Украине

Никелевые руды в Украине сосредоточены в основном на территории Побужья (Кировоградская область) и в районе Среднего Приднепровья.

Побужская группа включает:

  • Деренюхское;
  • Капитановское;
  • Липовеньковское;
  • Восточно-Липовеньковское;
  • Пушковское;
  • Грушковское;
  • Тарнаватское месторождения.

По данным ВУЭ, сейчас разрабатываются Деренюхское и Липовеньковское месторождения, а Терноватское месторождение готовится к эксплуатации.

В Днепровскую группу входят месторождения:

  • Девладово;
  • Новое;
  • Терновское;
  • Красный Яр.

Из-за существенных глубин залегания (40-50 м), размещения на пахотных землях, значительной удаленности от производства по переработке руд разработка месторождений Среднего Приднепровья признана нерентабельной.

Где используют никель

Никель применяется преимущественно в производстве легированных сталей и специальных сплавов. Сплавы с хромом, титаном, алюминием используют в реактивном двигателестроении. В сочетании с кобальтом создает твердые и сверхтвердые сплавы.

Никелированные изделия имеют улучшенную коррозионную стойкость и эстетический вид. Также никель используется в пищевой, химической, электротехнической промышленности (аккумуляторы, катализаторы, химикаты).

Ранее мы писали, в каких регионах Украины сосредоточены самые большие залежи титана.

Также узнавайте, где в Украине спрятаны самые большие залежи каолина.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
