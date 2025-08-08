Металічні корисні копалини України — де видобувають нікелеві руди

Де видобувають нікелеві руди в Україні — найбільші поклади
Нікель є стратегічно важливим металом, який широко використовується в металургії, хімічній промисловості та виробництві акумуляторів. В Україні нікель має значний природний потенціал завдяки родовищам із різноманітними властивостями.
Новини.LIVE розповідають, де видобувають нікелеві руди в Україні.
Нікелеві руди, за даними Інституту геології, входять до переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827, як руди кольорових металів.
Де є найбільші поклади нікелевих руд в Україні
Нікелеві руди в Україні зосереджені в основному на території Побужжя (Кіровоградська область) та в районі Середнього Придніпров'я.
Побузька група включає:
- Деренюхське;
- Капітанівське;
- Липовеньківське;
- Східно-Липовеньківське;
- Пушківське;
- Грушківське;
- Тарнаватське родовища.
За даними ВУЕ, зараз розробляються Деренюхське та Липовеньківське родовища, а Тернуватське родовище готується до експлуатації.
До Дніпровської групи входять родовища:
- Девладово;
- Нове;
- Тернівське;
- Червоний Яр.
Через суттєві глибини залягання (40–50 м), розміщення на орних землях, значну віддаленість від виробництва з перероблення руд розробка родовищ Середнього Придніпров’я визнана нерентабельною.
Де використовують нікель
Нікель застосовується переважно у виробництві легованих сталей і спеціальних сплавів. Сплави з хромом, титаном, алюмінієм використовують у реактивному двигунобудуванні. У поєднанні з кобальтом створює тверді та надтверді сплави.
Нікельовані вироби мають покращену корозійну стійкість і естетичний вигляд. Також нікель використовується в харчовій, хімічній, електротехнічній промисловості (акумулятори, каталізатори, хімікати).
