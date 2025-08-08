Металічні корисні копалини України — де видобувають нікелеві руди

Бруски нікелю. Фото: НАДПУ

Нікель є стратегічно важливим металом, який широко використовується в металургії, хімічній промисловості та виробництві акумуляторів. В Україні нікель має значний природний потенціал завдяки родовищам із різноманітними властивостями.

Новини.LIVE розповідають, де видобувають нікелеві руди в Україні.

Реклама

Читайте також:

Нікелеві руди, за даними Інституту геології, входять до переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827, як руди кольорових металів.

Де є найбільші поклади нікелевих руд в Україні

Нікелеві руди в Україні зосереджені в основному на території Побужжя (Кіровоградська область) та в районі Середнього Придніпров'я.

Побузька група включає:

Деренюхське;

Капітанівське;

Липовеньківське;

Східно-Липовеньківське;

Пушківське;

Грушківське;

Тарнаватське родовища.

За даними ВУЕ, зараз розробляються Деренюхське та Липовеньківське родовища, а Тернуватське родовище готується до експлуатації.

До Дніпровської групи входять родовища:

Девладово;

Нове;

Тернівське;

Червоний Яр.

Через суттєві глибини залягання (40–50 м), розміщення на орних землях, значну віддаленість від виробництва з перероблення руд розробка родовищ Середнього Придніпров’я визнана нерентабельною.

Де використовують нікель

Нікель застосовується переважно у виробництві легованих сталей і спеціальних сплавів. Сплави з хромом, титаном, алюмінієм використовують у реактивному двигунобудуванні. У поєднанні з кобальтом створює тверді та надтверді сплави.

Нікельовані вироби мають покращену корозійну стійкість і естетичний вигляд. Також нікель використовується в харчовій, хімічній, електротехнічній промисловості (акумулятори, каталізатори, хімікати).

Раніше ми писали, в яких регіонах України зосереджені найбільші поклади титану.

Також дізнавайтеся, де в Україні сховані найбільші поклади каоліну.