Президент анонсировал возвращение из плена еще тысячи защитников
Фонд восстановления — что известно о Бирзуловском месторождении

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 14:15
Бирзуловское месторождение — что известно об одном из первых объектов для Фонда восстановления
Бирзуловское месторождение. Фото: Общественное

На днях украинские чиновники вместе с делегацией U.S. International Development Finance Corporation (DFC) осмотрели промышленные объекты на Кировоградщине, которые могут стать первыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины. Одним из них является Бирзуловский горно-обогатительный комбинат построенный на одноименном месторождении.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о Бирзуловском месторождении и чем оно ценно.

Где расположено Бирзуловское месторождение

Бирзуловское месторождение находится в Новомиргородском районе Кировоградской области, возле села Коробчино. Это месторождение разрабатывается компанией ООО ПКФ "Велта", которая построила на его базе горно-обогатительный комплекс.

Какие залежи содержит месторождение

Бирзуловское месторождение является источником ильменитовых руд, используемых для производства диоксида титана, который применяют в изготовлении красок, пластмассы, бумаги, в фармацевтической отрасли и тому подобное.

В руде месторождения, рассказал Суспільному генеральный директор компании "Велта" Андрей Бродский, нашли залежи девяти редкоземельных металлов. В частности:

  • ниобий;
  • гафний;
  • скандий;
  • иттрий.

Чтобы понять, каковы объемы редкоземельных элементов и будут ли добывать их в промышленных масштабах, будут проводить дополнительные исследования.

По словам Бродского, найденные редкоземельные металлы могут открыть для Украины новые перспективы. Ильменитовый концентрат, который производит предприятие, покупают Соединенные Штаты Америки и страны Европейского Союза, в частности, Чехия.

"Наши потребители сейчас производят из него пигментную двуокись титана. Это такое вещество, которое дает почти весь белый цвет, который есть в мире. Кроме того, это используется не только для белого цвета, а и для создания и производства пластмасс, пластиков, лекарств. Почти все лекарства имеют пигментную двуокись титана. На производство этого вещества идет 90% титанового сырья в мире", — добавил директор компании.

Он также пояснил, что добыча редкоземельных металлов в мире имеет небольшие объемы и исчисляется десятками тонн в год. Найденные металлы на месторождении в Кировоградской области и их добыча может добавить Украине влияния на мировых рынках.

Ранее мы писали о месторождениях титановых руд в Украине.

Также узнавайте, кто покупает украинский титан.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
