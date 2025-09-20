Бирзулівське родовище — що відомо про один з перших об'єктів для Фонду відбудови

Бирзулівське родовище. Фото: Суспільне

Днями українські урядовці разом із делегацією U.S. International Development Finance Corporation (DFC) оглянули промислові об’єкти на Кіровоградщині, які можуть стати першими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України. Одним з них є Бирзулівський гірничо-збагачувальний комбінат збудований на однойменному родовищі.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Бирзулівське родовище та чим воно цінне.

Де розташоване Бирзулівське родовище

Бирзулівське родовище знаходиться в Україні, в Новомиргородському районі Кіровоградської області, біля села Коробчине. Це родовище розробляється компанією ТОВ ВКФ "Велта", яка збудувала на його базі гірничо-збагачувальний комплекс.

Які поклади містить родовище

Бирзулівське родовище є джерелом ільменітових руд, що використовуються для виробництва діоксиду титану, який застосовують у виготовленні фарб, пластмаси, паперу, у фармацевтичній галузі тощо.

У руді родовища, розповів Суспільному генеральний директор компанії "Велта" Андрій Бродський, знайшли поклади дев’яти рідкісноземельних металів. Зокрема:

ніобій;

гафній;

скандій;

ітрій.

Щоб зрозуміти, якими є об’єми рідкісноземельних елементів і чи видобуватимуть їх у промислових масштабах, проводитимуть додаткові дослідження.

За словами Бродського, знайдені рідкісноземельні метали можуть відкрити для України нові перспективи. Ільменітовий концентрат, який виробляє підприємство, купують Сполучені Штати Америки й країни Європейського Союзу, зокрема, Чехія.

"Наші споживачі зараз виробляють з нього пігментний двоокис титану. Це така речовина, яка дає майже увесь білий колір, який є у світі. Окрім того, це використовується не тільки для білого кольору, а і для створення та виробництва пластмас, пластиків, ліків. Майже всі ліки мають пігментний двоокис титану. На виробництво цієї речовини йде 90% титанової сировини у світі", — додав директор компанії.

Він також пояснив, що видобуток рідкісноземельних металів у світі має невеликі об’єми й обчислюється десятками тонн на рік. Знайдені метали на родовищі в Кіровоградській області і їхній видобуток може додати Україні впливу на світових ринках.

