Бирзулівське родовище — що відомо про один з перших об'єктів для Фонду відбудови

Бирзулівське родовище — які поклади містить та чим унікальне
Днями українські урядовці разом із делегацією U.S. International Development Finance Corporation (DFC) оглянули промислові об’єкти на Кіровоградщині, які можуть стати першими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України. Одним з них є Бирзулівський гірничо-збагачувальний комбінат збудований на однойменному родовищі.
Новини.LIVE розповідають, що відомо про Бирзулівське родовище та чим воно цінне.
Де розташоване Бирзулівське родовище
Бирзулівське родовище знаходиться в Україні, в Новомиргородському районі Кіровоградської області, біля села Коробчине. Це родовище розробляється компанією ТОВ ВКФ "Велта", яка збудувала на його базі гірничо-збагачувальний комплекс.
Які поклади містить родовище
Бирзулівське родовище є джерелом ільменітових руд, що використовуються для виробництва діоксиду титану, який застосовують у виготовленні фарб, пластмаси, паперу, у фармацевтичній галузі тощо.
У руді родовища, розповів Суспільному генеральний директор компанії "Велта" Андрій Бродський, знайшли поклади дев’яти рідкісноземельних металів. Зокрема:
- ніобій;
- гафній;
- скандій;
- ітрій.
Щоб зрозуміти, якими є об’єми рідкісноземельних елементів і чи видобуватимуть їх у промислових масштабах, проводитимуть додаткові дослідження.
За словами Бродського, знайдені рідкісноземельні метали можуть відкрити для України нові перспективи. Ільменітовий концентрат, який виробляє підприємство, купують Сполучені Штати Америки й країни Європейського Союзу, зокрема, Чехія.
"Наші споживачі зараз виробляють з нього пігментний двоокис титану. Це така речовина, яка дає майже увесь білий колір, який є у світі. Окрім того, це використовується не тільки для білого кольору, а і для створення та виробництва пластмас, пластиків, ліків. Майже всі ліки мають пігментний двоокис титану. На виробництво цієї речовини йде 90% титанової сировини у світі", — додав директор компанії.
Він також пояснив, що видобуток рідкісноземельних металів у світі має невеликі об’єми й обчислюється десятками тонн на рік. Знайдені метали на родовищі в Кіровоградській області і їхній видобуток може додати Україні впливу на світових ринках.
Раніше ми писали про родовища титанових руд в Україні.
Також дізнавайтеся, хто купує український титан.
Читайте Новини.LIVE!