Угода про надра між Україною та США — американцям показали перші потенційні родовища

Родовище титанових руд. Фото: Олексій Соболев, Facebook.

Представники США оглянули два родовища на Кіровоградщині. Ці об'єкти можуть стати проєктами Інвестиційного фонду відбудови України.

Про це повідомив міністр економіки України Олексій Соболев у Facebook.

"Перший візит з американськими партнерами на об'єкти, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України. Разом із делегацією U.S. International Development Finance Corporation відвідали Кіровоградщину, аби оцінити інвестиційні можливості видобутку та перероблювання в регіоні", — йдеться в дописі.

Де почнуть видобувати мінерали

За словами міністра економіки, делегація оглянула Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище. Саме ці майданчики розглядаються для портфеля проєктів Фонду.

"Тут видобувають насамперед титанові руди та планується також видобуток цирконієвих руд в майбутньому. Є й потенційні поклади гафнію — одного з рідкісноземельних металів, який використовують у ядерній енергетиці, аерокосмічній галузі й не тільки", — зазначив Соболев.

Міністр економіки додав, що Україна також є одним із ключових постачальників титану у світі, що застосовується в оборонній, авіакосмічній та високотехнологічній промисловості. І має величезний попит як в США, так і в країнах Європи та Латинської Америки.

Він також наголосив, що такі виїзди важливі, аби оцінити потенціал на місцях, врахувати усі аспекти майбутніх інвестицій — для економічного розвитку, відповідального ставлення до довкілля та майбутнього розвитку громад.

