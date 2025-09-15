Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Угода про надра зі США — з яких родовищ почнеться видобуток

Угода про надра зі США — з яких родовищ почнеться видобуток

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 19:25
Угода про надра між Україною та США — американцям показали перші потенційні родовища
Родовище титанових руд. Фото: Олексій Соболев, Facebook.

Представники США оглянули два родовища на Кіровоградщині. Ці об'єкти можуть стати проєктами Інвестиційного фонду відбудови України.

Про це повідомив міністр економіки України Олексій Соболев у Facebook.

Реклама
Читайте також:

"Перший візит з американськими партнерами на об'єкти, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України. Разом із делегацією U.S. International Development Finance Corporation відвідали Кіровоградщину, аби оцінити інвестиційні можливості видобутку та перероблювання в регіоні", — йдеться в дописі. 

Де почнуть видобувати мінерали

За словами міністра економіки, делегація оглянула Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище. Саме ці майданчики розглядаються для портфеля проєктів Фонду. 

"Тут видобувають насамперед титанові руди та планується також видобуток цирконієвих руд в майбутньому. Є й потенційні поклади гафнію — одного з рідкісноземельних металів, який використовують у ядерній енергетиці, аерокосмічній галузі й не тільки", — зазначив Соболев. 

Міністр економіки додав, що Україна також є одним із ключових постачальників титану у світі, що застосовується в оборонній, авіакосмічній та високотехнологічній промисловості. І має величезний попит як в США, так і в країнах Європи та Латинської Америки. 

Він також наголосив, що такі виїзди важливі, аби оцінити потенціал на місцях, врахувати усі аспекти майбутніх інвестицій — для економічного розвитку, відповідального ставлення до довкілля та майбутнього розвитку громад.

Раніше ми писали, що в Україні готуються до масштабної перевірки всіх компаній, які отримали ліцензії на стратегічно важливі родовища. Тих, хто не веде видобуток, чекає позбавлення дозволів та повернення об’єктів на аукціон для нових інвесторів.

Також дізнавайтеся, як працюватиме Фонд відбудови та за яким принципом розподілятимуться інвестиції.

США надра видобуток угода родовища
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації