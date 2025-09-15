Видео
Соглашение о недрах с США — с каких месторождений начнется добыча

Соглашение о недрах с США — с каких месторождений начнется добыча

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 19:25
Соглашение о недрах между Украиной и США — американцам показали первые потенциальные месторождения
Месторождение титановых руд. Фото: Алексей Соболев, Facebook.

Представители США осмотрели два месторождения на Кировоградщине. Эти объекты могут стать проектами Инвестиционного фонда восстановления Украины.

Об этом сообщил министр экономики Украины Алексей Соболев в Facebook.

Читайте также:

"Первый визит с американскими партнерами на объекты, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины. Вместе с делегацией U.S. International Development Finance Corporation посетили Кировоградскую область, чтобы оценить инвестиционные возможности добычи и переработки в регионе", — говорится в сообщении.

Где начнут добывать минералы

По словам министра экономики, делегация осмотрела Бирзуловский ГОК и Ликаревское месторождение. Именно эти площадки рассматриваются для портфеля проектов Фонда.

"Здесь добывают прежде всего титановые руды и планируется также добыча циркониевых руд в будущем. Есть и потенциальные залежи гафния одного из редкоземельных металлов, который используется в ядерной энергетике, аэрокосмической отрасли и не только", — отметил Соболев.

Министр экономики добавил, что Украина также является одним из ключевых поставщиков титана в мире, который применяется в оборонной, авиакосмической и высокотехнологичной промышленности. И пользуется огромным спросом как в США, так и в странах Европы и Латинской Америки.

Он также отметил, что такие выезды важны, чтобы оценить потенциал на местах, учесть все аспекты будущих инвестиций — для экономического развития, ответственного отношения к окружающей среде и будущего развития общин.

Ранее мы писали, что в Украине готовятся к масштабной проверке всех компаний, которые получили лицензии на стратегически важные месторождения. Тех, кто не ведет добычу, ждет лишение разрешений и возвращение объектов на аукцион для новых инвесторов.

Также узнавайте, как будет работать Фонд восстановления и по какому принципу будут распределяться инвестиции.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
