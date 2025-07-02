Где добывают титан в Украине и какие страны его покупают в 2025 году

Спецтехника на месторождении. Фото: Freepik

Титан — стратегический металл, который ценят за прочность, легкость и устойчивость к коррозии. Он незаменим в авиации, космической промышленности, медицине и оборонном секторе. Украина, имея одни из крупнейших в мире запасов титановых руд, остается ключевым игроком на глобальном рынке.

Однако 2025 год принес для этой отрасли неприятные изменения — объемы добычи и экспорта резко снизились, пишет издание Open4Business.

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Где в Украине еще добывают титан

Основная часть украинских месторождений титана сосредоточена в Днепропетровской и Житомирской областях. Крупнейшими игроками остаются:

ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) — государственная компания, которая в мае 2025 года была продана за 3,93 млрд грн компании ООО "Цемин Украина". ОГХК подчинены Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская область) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская область). ООО "Межиричинский ГОК" — частная компания, работающая на месторождении вблизи Кировоградщины. ООО "Валки-Ильменит" — еще один частный игрок на титановом рынке.

Все эти предприятия имеют доступ к крупным залежам и способны обеспечить как внутренние, так и внешние потребности в титане. Однако в этом году ситуация изменилась кардинально.

Экспорт титана в 2025 году: историческое падение

За январь-апрель 2025 года Украина экспортировала лишь 277 тонн титаносодержащих руд. Это на 91,4% меньше, чем за тот же период 2024 года.

В денежном эквиваленте экспорт сократился на 90,6%, составив всего $496 тысяч. Такая стремительная потеря объемов — тревожный сигнал не только для рынка, но и для государства в целом.

Кто покупает украинский титан сегодня

Хотя список покупателей значительно сократился, некоторые страны все еще закупают титан в Украине. Основными импортерами в 2025 году стали:

Узбекистан (35,61% поставок в денежном выражении). Эта страна стала ключевым импортером, хотя сама поставляет Украине небольшие объемы руды (5,13% импорта за май 2025 года);

Турция (35,01%). Ранее Турция импортировала значительно большие объемы (137,8 тыс. тонн в 2018 году), но в 2025 году спрос резко сократился;

Египет (29,38%). Египет, наоборот, нарастил импорт по сравнению с 2018 годом, когда покупал только 2,1 тыс. тонн.

Интересно, что среди покупателей нет традиционных крупных игроков - таких как США, Китай или страны ЕС. Это свидетельствует о потере ключевых партнеров или проблемах с логистикой и безопасностью.

А Украина... импортирует титан

В этом году Украина не только экспортировала, но и импортировала титаносодержащие руды — 24 тонны на сумму 39 тыс. долл. Основные поставщики — Китай (94,87%, поставки в январе) и Узбекистан (5,13%, поставки в мае).

Причина — не в отсутствии собственных запасов, а в изменении производственных процессов или потребности в специфическом сырье для определенного типа продукции.

Почему упал экспорт титана

Сокращение экспорта имеет несколько причин:

Военные действия — месторождения и производства находятся в регионах с повышенным риском. Потери рынков — крупные заказчики из ЕС и США приостановили сотрудничество или перешли на альтернативные источники. Логистика — сложности с транспортировкой из-за разрушенной инфраструктуры. Изменение фокуса — некоторые мощности могли быть переориентированы на внутренние потребности оборонной промышленности.

Перспективы: восстановится ли титановый сектор

Несмотря на нынешний спад, титан остается стратегически важным ресурсом. Эксперты прогнозируют, что:

после стабилизации ситуации в стране рынок титана может возобновить рост;

инвестиции в переработку и обогащение руд могут дать новый импульс экспорту;

Украина может стать поставщиком не просто сырья, а готовых титановых продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Как сообщалось, Украина открыла доступ к информации об определенном перечне полезных ископаемых, включая критические минералы. Этот шаг имеет целью упростить сотрудничество с иностранными партнерами, в частности с американскими, что будет способствовать привлечению инвестиций и развитию добывающей отрасли.

Также мы рассказывали о Тарасовском месторождении титановых руд, которое находится примерно в 25 км к юго-западу от Белой Церкви, вблизи сел Фастовка, Гаек, Щербаки, Тарасовка и Михайловка. Это стратегическое расположение обеспечивает удобный доступ к логистике, избегая при этом плотной городской застройки.