Новые подходы к борьбе с пластиковым загрязнением — что предлагают ученые

Оказывается, резину и пластик можно производить без олефинов — ненасыщенных органических соединений, которые получают при переработке нефтепродуктов. Открытие китайских ученых должно помочь снизить зависимость промышленности от ископаемого топлива.

Об этом говорится в публикации Science.

Как экологически производить резину и пластик

Уже существующие альтернативные методы, по которым производят резину и пластик на некоторых предприятиях в мире, являются не очень эффективными. Речь идет о таких методах, как использование смеси водорода и оксида углерода, называемого синтез-газом, который получают при разложении органических веществ.

Ученые воспользовались новым подходом, и создали синтез-газ из угля, биомассы или природного газа. Затем это соединение можно использовать, чтобы производить олефины. Также ученые выяснили, что катализатор на основе железа повышает эффективность производства олефинов из синтез-газа почти на 50%.

Ученые держались за показатель экономии атомов водорода (ЭАВ), по которому оценивается эффективность использования атомов водорода в реакции для получения конечного продукта. В этом случае более высокий показатель ЭАВ — это большее количество продукта и меньшие потери.

Новый эксперимент показал, что катализатор может превращать воду, которая появляется как побочный продукт реакции, в еще большее количество водорода. Это поможет производить еще большее количество олефинов. Во время исследований расход пара, образование сточных вод и выбросов CO2 сократиться вдвое. То есть появилась экологическая альтернатива существующим процессам.

