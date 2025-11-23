Видео
Видео

Ученые хотят по-новому производить пластик — какой метод изобрели

Ученые хотят по-новому производить пластик — какой метод изобрели

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 23:57
обновлено: 23:58
Новые подходы к борьбе с пластиковым загрязнением — что предлагают ученые
Человек держит в руках пластиковые пакеты. Фото: УНИАН

Оказывается, резину и пластик можно производить без олефинов — ненасыщенных органических соединений, которые получают при переработке нефтепродуктов. Открытие китайских ученых должно помочь снизить зависимость промышленности от ископаемого топлива.

Об этом говорится в публикации Science.

Читайте также:

Как экологически производить резину и пластик

Уже существующие альтернативные методы, по которым производят резину и пластик на некоторых предприятиях в мире, являются не очень эффективными. Речь идет о таких методах, как использование смеси водорода и оксида углерода, называемого синтез-газом, который получают при разложении органических веществ.

Ученые воспользовались новым подходом, и создали синтез-газ из угля, биомассы или природного газа. Затем это соединение можно использовать, чтобы производить олефины. Также ученые выяснили, что катализатор на основе железа повышает эффективность производства олефинов из синтез-газа почти на 50%.

Ученые держались за показатель экономии атомов водорода (ЭАВ), по которому оценивается эффективность использования атомов водорода в реакции для получения конечного продукта. В этом случае более высокий показатель ЭАВ — это большее количество продукта и меньшие потери.

Новый эксперимент показал, что катализатор может превращать воду, которая появляется как побочный продукт реакции, в еще большее количество водорода. Это поможет производить еще большее количество олефинов. Во время исследований расход пара, образование сточных вод и выбросов CO2 сократиться вдвое. То есть появилась экологическая альтернатива существующим процессам.

О чем еще стоит знать

Напомним, ученые создали высокоэффективный метод селективной деполимеризации ПЭТ из бутылок и текстильных отходов, чтобы снизить влияние на окружающую среду от уничтожения мусора. Так, профессор Котохиро Номура и его команда из Токийского столичного университета, использовали спирты и недорогие и широкодоступные железные катализаторы для деполимеризации ПЭТ из бутылок и текстильных отходов. Этот подход продемонстрировал, что простые катализаторы, если содержат железо, будут иметь потенциал для масштабируемой и селективной переработки ПЭТ.

Ранее стало известно о применении особой технологии для обработки руды. Она помогает получать больше ценных материалов из одного месторождения. Также мы рассказывали, что в США уже добывают уран с помощью инновационного метода подземного скважинного выщелачивания (ISR). Эта высокотехнологичная процедура отошла от классической шахтной добычи.

