Вчені хочуть по-новому виробляти пластик — який метод винайшли

Вчені хочуть по-новому виробляти пластик — який метод винайшли

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 23:57
Оновлено: 23:58
Нові підходи до боротьби із пластиковим забрудненням — що пропонують вчені
Людина тримає у руках пластикові пакети. Фото: УНІАН

Виявляється, гуму та пластик можна виробляти без олефінів — ненасичених органічних сполук, які отримують під час переробки нафтопродуктів. Відкриття китайських вчених має допомогти знизити залежність промисловості від викопного палива.

Про це йдеться у публікації Science.

Читайте також:

Як екологічно виробляти гуму і пластик

Вже існуючи альтернативні методи, за якими виробляють гуму та пластик на деяких підприємствах у світі, є не дуже ефективними. Йдеться про такі методи, як використання суміші водню та оксиду вуглецю, званого синтез-газом, який отримують під час розкладання органічних речовин.
Вчені скористалися новим підходом, та створили синтез-газ із вугілля, біомаси або природного газу. Потім цю сполуку можна використати, щоб виробляти олефіни. Також учені з'ясували, що каталізатор на основі заліза підвищує ефективність виробництва олефінів із синтез-газу майже на 50%.

Вчені трималися за показник економії атомів водню (ЕАВ), за яким оцінюється ефективність використання атомів водню в реакції для отримання кінцевого продукту. У цьому випадку вищий показник ЕАВ — це більша кількість продукту і менші втрати.

Новий експеримент показав, що каталізатор може перетворювати воду, яка з'являється як побічний продукт реакції, на ще більшу кількість водню. Це допоможе виробляти ще більшу кількість олефінів. Під час досліджень витрата пари, утворення стічних вод і викидів CO2 скоротися удвічі. Тобто з’явилася екологічна альтернатива наявним процесам.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, вчені створили високоефективний метод селективної деполімеризації ПЕТ з пляшок і текстильних відходів, щоб знизити вплив на довкілля від знищення сміття. Так, професор Котохіро Номура та його команда з Токійського столичного університету, використали спирти та недорогі й широкодоступні залізні каталізатори для деполімеризації ПЕТ з пляшок і текстильних відходів. Цей підхід продемонстрував, що прості каталізатори, якщо містять залізо, матимуть потенціал для масштабованої та селективної переробки ПЕТ.

Раніше стало відомо про застосування особливої технології для обробки руди. Вона допомагає отримувати більше цінних матеріалів з одного родовища. Також ми розповідали, що в США вже видобувають уран за допомогою інноваційного методу підземного свердловинного вилуговування (ISR). Ця високотехнологічна процедура відійшла від класичного шахтного видобутку.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
