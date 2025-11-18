Вчені винайшли унікальну технологію обробки руди — як відкриття змінить галузь

Вчені створили особливу технологію обробки руди — деталі
Сенсорне сортування стало ключовим інструментом для підвищення ефективності та зменшення впливу на довкілля в гірничій промисловості. Система аналізує кожну частинку руди на конвеєрі й ухвалює рішення в реальному часі — залишити цінний матеріал або відкинути породу.
Такий підхід скорочує обсяг матеріалу, який потрапляє у витратні процеси дроблення та флотації, економлячи ресурси та підвищуючи рентабельність, пише видання Discovery Alert.
Що таке сенсорне сортування
Сенсорне сортування — це поєднання датчиків XRT, NIR, візуальних камер і спектрометрів з алгоритмами штучного інтелекту. Датчики вимірюють щільність, хімічні характеристики та текстуру часток.
Алгоритми за мілісекунди класифікують матеріал і керують точковою системою викиду. Сучасні установки працюють із частинками від 0,5 до 300 мм, охоплюючи практично всі типи руд.
Основні можливості технології:
- аналіз складу та густини на рівні окремої частинки;
- робота в режимі реального часу без втручання оператора;
- підвищення якості подачі на збагачення у 2-5 разів.
"Сенсорні рішення дали змогу відібрати те, що раніше незмінно потрапляло у відходи", — пише видання.
Як працює XRT сортування
X-Ray Transmission визначає різницю в атомній щільності, що дає змогу "бачити" приховані включення. Цінні мінерали поглинають рентген інакше, ніж порода, і система миттєво ухвалює рішення щодо відсіву.
Переваги XRT:
- ефективність для поліметалічних та складних руд;
- можливість сортувати включення, невидимі для інших методів;
- збільшення пропускної здатності без розширення обладнання.
Підвищивши якість підживлення млину, оператори отримують більше цінного продукту з того самого родовища.
Як NIR допомагає у видобутку літію
Near-Infrared спектроскопія визначає молекулярні "відбитки" мінералів і відокремлює різні літієві фази та рідкоземельні елементи. Така точність суттєво зменшує витрати на переробку.
Де NIR працює найкраще:
- літієві руди;
- рідкоземельні елементи;
- індустріальні мінерали зі складним складом.
Економічні та екологічні переваги
Сенсорне сортування приносить значні економічні вигоди. Зменшення кількості породи, що надходить у збагачення, автоматично знижує витрати на енергію, воду та реагенти.
Ключові переваги:
- скорочення хвостів на 30-60 %;
- зниження енергоспоживання у дробленні та млинах;
- повернення інвестицій у 18-36 місяців.
Реалізація та виклики
Впровадження потребує попереднього тестування, адаптації інфраструктури й навчання персоналу. Основні виклики — правильна підготовка матеріалу та необхідність декількох ліній для великих обсягів.
Етапи впровадження включають:
- характеристику руди та лабораторні тести;
- пілотні випробування;
- інтеграцію в поточні потоки;
- оптимізацію режимів роботи.
Перспективи розвитку
У найближчі роки сенсорне сортування стане ще точнішим завдяки гіперспектральним датчикам, квантовим технологіям і глибокому AI-аналізу. Також очікується поява автономних комплексів із віддаленим управлінням та прогнозною діагностикою.
"Сенсорне сортування дозволить опрацьовувати те, що раніше вважалося відходами", — зазначають фахівці.
