Вчені винайшли унікальну технологію обробки руди — як відкриття змінить галузь

Сенсорне сортування стало ключовим інструментом для підвищення ефективності та зменшення впливу на довкілля в гірничій промисловості. Система аналізує кожну частинку руди на конвеєрі й ухвалює рішення в реальному часі — залишити цінний матеріал або відкинути породу.

Такий підхід скорочує обсяг матеріалу, який потрапляє у витратні процеси дроблення та флотації, економлячи ресурси та підвищуючи рентабельність, пише видання Discovery Alert.

Що таке сенсорне сортування

Сенсорне сортування — це поєднання датчиків XRT, NIR, візуальних камер і спектрометрів з алгоритмами штучного інтелекту. Датчики вимірюють щільність, хімічні характеристики та текстуру часток.

Алгоритми за мілісекунди класифікують матеріал і керують точковою системою викиду. Сучасні установки працюють із частинками від 0,5 до 300 мм, охоплюючи практично всі типи руд.

Основні можливості технології:

аналіз складу та густини на рівні окремої частинки;

робота в режимі реального часу без втручання оператора;

підвищення якості подачі на збагачення у 2-5 разів.

"Сенсорні рішення дали змогу відібрати те, що раніше незмінно потрапляло у відходи", — пише видання.

Як працює XRT сортування

X-Ray Transmission визначає різницю в атомній щільності, що дає змогу "бачити" приховані включення. Цінні мінерали поглинають рентген інакше, ніж порода, і система миттєво ухвалює рішення щодо відсіву.

Переваги XRT:

ефективність для поліметалічних та складних руд;

можливість сортувати включення, невидимі для інших методів;

збільшення пропускної здатності без розширення обладнання.

Підвищивши якість підживлення млину, оператори отримують більше цінного продукту з того самого родовища.

Як NIR допомагає у видобутку літію

Near-Infrared спектроскопія визначає молекулярні "відбитки" мінералів і відокремлює різні літієві фази та рідкоземельні елементи. Така точність суттєво зменшує витрати на переробку.

Де NIR працює найкраще:

літієві руди;

рідкоземельні елементи;

індустріальні мінерали зі складним складом.

Економічні та екологічні переваги

Сенсорне сортування приносить значні економічні вигоди. Зменшення кількості породи, що надходить у збагачення, автоматично знижує витрати на енергію, воду та реагенти.

Ключові переваги:

скорочення хвостів на 30-60 %;

зниження енергоспоживання у дробленні та млинах;

повернення інвестицій у 18-36 місяців.

Реалізація та виклики

Впровадження потребує попереднього тестування, адаптації інфраструктури й навчання персоналу. Основні виклики — правильна підготовка матеріалу та необхідність декількох ліній для великих обсягів.

Етапи впровадження включають:

характеристику руди та лабораторні тести;

пілотні випробування;

інтеграцію в поточні потоки;

оптимізацію режимів роботи.

Перспективи розвитку

У найближчі роки сенсорне сортування стане ще точнішим завдяки гіперспектральним датчикам, квантовим технологіям і глибокому AI-аналізу. Також очікується поява автономних комплексів із віддаленим управлінням та прогнозною діагностикою.

"Сенсорне сортування дозволить опрацьовувати те, що раніше вважалося відходами", — зазначають фахівці.

