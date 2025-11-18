Відео
Головна Індустрії Вчені створили особливу технологію обробки руди — деталі

Вчені створили особливу технологію обробки руди — деталі

Дата публікації: 18 листопада 2025 17:25
Оновлено: 17:57
Вчені винайшли унікальну технологію обробки руди — як відкриття змінить галузь
Спецтехніка на родовищі. Фото: Freepik

Сенсорне сортування стало ключовим інструментом для підвищення ефективності та зменшення впливу на довкілля в гірничій промисловості. Система аналізує кожну частинку руди на конвеєрі й ухвалює рішення в реальному часі — залишити цінний матеріал або відкинути породу. 

Такий підхід скорочує обсяг матеріалу, який потрапляє у витратні процеси дроблення та флотації, економлячи ресурси та підвищуючи рентабельність, пише видання Discovery Alert.

Що таке сенсорне сортування

Сенсорне сортування — це поєднання датчиків XRT, NIR, візуальних камер і спектрометрів з алгоритмами штучного інтелекту. Датчики вимірюють щільність, хімічні характеристики та текстуру часток.

Алгоритми за мілісекунди класифікують матеріал і керують точковою системою викиду. Сучасні установки працюють із частинками від 0,5 до 300 мм, охоплюючи практично всі типи руд.

Основні можливості технології:

  • аналіз складу та густини на рівні окремої частинки;
  • робота в режимі реального часу без втручання оператора;
  • підвищення якості подачі на збагачення у 2-5 разів.

"Сенсорні рішення дали змогу відібрати те, що раніше незмінно потрапляло у відходи", — пише видання.

Як працює XRT сортування

X-Ray Transmission визначає різницю в атомній щільності, що дає змогу "бачити" приховані включення. Цінні мінерали поглинають рентген інакше, ніж порода, і система миттєво ухвалює рішення щодо відсіву.

Переваги XRT:

  • ефективність для поліметалічних та складних руд;
  • можливість сортувати включення, невидимі для інших методів;
  • збільшення пропускної здатності без розширення обладнання.

Підвищивши якість підживлення млину, оператори отримують більше цінного продукту з того самого родовища.

Як NIR допомагає у видобутку літію

Near-Infrared спектроскопія визначає молекулярні "відбитки" мінералів і відокремлює різні літієві фази та рідкоземельні елементи. Така точність суттєво зменшує витрати на переробку.

Де NIR працює найкраще:

  • літієві руди;
  • рідкоземельні елементи;
  • індустріальні мінерали зі складним складом.

Економічні та екологічні переваги

Сенсорне сортування приносить значні економічні вигоди. Зменшення кількості породи, що надходить у збагачення, автоматично знижує витрати на енергію, воду та реагенти.

Ключові переваги:

  • скорочення хвостів на 30-60 %;
  • зниження енергоспоживання у дробленні та млинах;
  • повернення інвестицій у 18-36 місяців.

Реалізація та виклики

Впровадження потребує попереднього тестування, адаптації інфраструктури й навчання персоналу. Основні виклики — правильна підготовка матеріалу та необхідність декількох ліній для великих обсягів.

Етапи впровадження включають:

  • характеристику руди та лабораторні тести;
  • пілотні випробування;
  • інтеграцію в поточні потоки;
  • оптимізацію режимів роботи.

Перспективи розвитку

У найближчі роки сенсорне сортування стане ще точнішим завдяки гіперспектральним датчикам, квантовим технологіям і глибокому AI-аналізу. Також очікується поява автономних комплексів із віддаленим управлінням та прогнозною діагностикою.

"Сенсорне сортування дозволить опрацьовувати те, що раніше вважалося відходами", — зазначають фахівці.

Як повідомлялось, в США розпочато видобуток урану за допомогою інноваційного методу підземного свердловинного вилуговування (ISR). Ця високотехнологічна процедура відійшла від класичного шахтного видобутку, використовуючи спеціальні хімічні розчини для розчинення урану безпосередньо у підземних рудних покладах.

Також ми розповідали, що вчені з Техаського університету в Остіні розробили чистіший та ефективніший метод видобутку рідкісноземельних елементів. Ця інновація має вирішальне значення, оскільки ці елементи життєво необхідні для акумуляторів електромобілів і смартфонів, і може зміцнити внутрішнє виробництво, зменшуючи залежність від імпорту.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
