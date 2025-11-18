Ученые изобрели уникальную технологию обработки руды — как открытие изменит отрасль

Спецтехника на месторождении. Фото: Freepik

Сенсорная сортировка стала ключевым инструментом для повышения эффективности и уменьшения воздействия на окружающую среду в горной промышленности. Система анализирует каждую частицу руды на конвейере и принимает решение в реальном времени — оставить ценный материал или отбросить породу.

Такой подход сокращает объем материала, который попадает в затратные процессы дробления и флотации, экономя ресурсы и повышая рентабельность, пишет издание Discovery Alert.

Что такое сенсорная сортировка

Сенсорная сортировка — это сочетание датчиков XRT, NIR, визуальных камер и спектрометров с алгоритмами искусственного интеллекта. Датчики измеряют плотность, химические характеристики и текстуру частиц.

Алгоритмы за миллисекунды классифицируют материал и управляют точечной системой выброса. Современные установки работают с частицами от 0,5 до 300 мм, охватывая практически все типы руд.

Основные возможности технологии:

анализ состава и плотности на уровне отдельной частицы;

работа в режиме реального времени без вмешательства оператора;

повышение качества подачи на обогащение в 2-5 раз.

"Сенсорные решения позволили отобрать то, что раньше неизменно попадало в отходы", — пишет издание.

Как работает XRT сортировка

X-Ray Transmission определяет разницу в атомной плотности, что позволяет "видеть" скрытые включения. Ценные минералы поглощают рентген иначе, чем порода, и система мгновенно принимает решение об отсеве.

Преимущества XRT:

эффективность для полиметаллических и сложных руд;

возможность сортировать включения, невидимые для других методов;

увеличение пропускной способности без расширения оборудования.

Повысив качество подпитки мельницы, операторы получают больше ценного продукта из того же месторождения.

Как NIR помогает в добыче лития

Near-Infrared спектроскопия определяет молекулярные "отпечатки" минералов и отделяет различные литиевые фазы и редкоземельные элементы. Такая точность существенно уменьшает затраты на переработку.

Где NIR работает лучше всего:

литиевые руды;

редкоземельные элементы;

индустриальные минералы со сложным составом.

Экономические и экологические преимущества

Сенсорная сортировка приносит значительные экономические выгоды. Уменьшение количества породы, поступающей в обогащение, автоматически снижает затраты на энергию, воду и реагенты.

Ключевые преимущества:

сокращение хвостов на 30-60 %;

снижение энергопотребления в дроблении и мельницах;

возврат инвестиций в 18-36 месяцев.

Реализация и вызовы

Внедрение требует предварительного тестирования, адаптации инфраструктуры и обучения персонала. Основные вызовы — правильная подготовка материала и необходимость нескольких линий для больших объемов.

Этапы внедрения включают:

характеристику руды и лабораторные тесты;

пилотные испытания;

интеграцию в текущие потоки;

оптимизацию режимов работы.

Перспективы развития

В ближайшие годы сенсорная сортировка станет еще точнее благодаря гиперспектральным датчикам, квантовым технологиям и глубокому AI-анализу. Также ожидается появление автономных комплексов с удаленным управлением и прогнозной диагностикой.

"Сенсорная сортировка позволит обрабатывать то, что раньше считалось отходами", — отмечают специалисты.

