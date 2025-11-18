Видео
Ученые создали особую технологию обработки руды — детали

Дата публикации 18 ноября 2025 17:25
обновлено: 17:57
Ученые изобрели уникальную технологию обработки руды — как открытие изменит отрасль
Спецтехника на месторождении. Фото: Freepik

Сенсорная сортировка стала ключевым инструментом для повышения эффективности и уменьшения воздействия на окружающую среду в горной промышленности. Система анализирует каждую частицу руды на конвейере и принимает решение в реальном времени — оставить ценный материал или отбросить породу.

Такой подход сокращает объем материала, который попадает в затратные процессы дробления и флотации, экономя ресурсы и повышая рентабельность, пишет издание Discovery Alert.

Читайте также:

Что такое сенсорная сортировка

Сенсорная сортировка — это сочетание датчиков XRT, NIR, визуальных камер и спектрометров с алгоритмами искусственного интеллекта. Датчики измеряют плотность, химические характеристики и текстуру частиц.

Алгоритмы за миллисекунды классифицируют материал и управляют точечной системой выброса. Современные установки работают с частицами от 0,5 до 300 мм, охватывая практически все типы руд.

Основные возможности технологии:

  • анализ состава и плотности на уровне отдельной частицы;
  • работа в режиме реального времени без вмешательства оператора;
  • повышение качества подачи на обогащение в 2-5 раз.

"Сенсорные решения позволили отобрать то, что раньше неизменно попадало в отходы", — пишет издание.

Как работает XRT сортировка

X-Ray Transmission определяет разницу в атомной плотности, что позволяет "видеть" скрытые включения. Ценные минералы поглощают рентген иначе, чем порода, и система мгновенно принимает решение об отсеве.

Преимущества XRT:

  • эффективность для полиметаллических и сложных руд;
  • возможность сортировать включения, невидимые для других методов;
  • увеличение пропускной способности без расширения оборудования.

Повысив качество подпитки мельницы, операторы получают больше ценного продукта из того же месторождения.

Как NIR помогает в добыче лития

Near-Infrared спектроскопия определяет молекулярные "отпечатки" минералов и отделяет различные литиевые фазы и редкоземельные элементы. Такая точность существенно уменьшает затраты на переработку.

Где NIR работает лучше всего:

  • литиевые руды;
  • редкоземельные элементы;
  • индустриальные минералы со сложным составом.

Экономические и экологические преимущества

Сенсорная сортировка приносит значительные экономические выгоды. Уменьшение количества породы, поступающей в обогащение, автоматически снижает затраты на энергию, воду и реагенты.

Ключевые преимущества:

  • сокращение хвостов на 30-60 %;
  • снижение энергопотребления в дроблении и мельницах;
  • возврат инвестиций в 18-36 месяцев.

Реализация и вызовы

Внедрение требует предварительного тестирования, адаптации инфраструктуры и обучения персонала. Основные вызовы — правильная подготовка материала и необходимость нескольких линий для больших объемов.

Этапы внедрения включают:

  • характеристику руды и лабораторные тесты;
  • пилотные испытания;
  • интеграцию в текущие потоки;
  • оптимизацию режимов работы.

Перспективы развития

В ближайшие годы сенсорная сортировка станет еще точнее благодаря гиперспектральным датчикам, квантовым технологиям и глубокому AI-анализу. Также ожидается появление автономных комплексов с удаленным управлением и прогнозной диагностикой.

"Сенсорная сортировка позволит обрабатывать то, что раньше считалось отходами", — отмечают специалисты.

Как сообщалось, в США начата добыча урана с помощью инновационного метода подземного скважинного выщелачивания (ISR). Эта высокотехнологичная процедура отошла от классической шахтной добычи, используя специальные химические растворы для растворения урана непосредственно в подземных рудных залежах.

Также мы рассказывали, что ученые из Техасского университета в Остине разработали более чистый и эффективный метод добычи редкоземельных элементов. Эта инновация имеет решающее значение, поскольку эти элементы жизненно необходимы для аккумуляторов электромобилей и смартфонов, и может укрепить внутреннее производство, уменьшая зависимость от импорта.

промышленность добыча полезных ископаемых добыча экология добыча руд
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
