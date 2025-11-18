Ученые изобрели уникальную технологию обработки руды — как открытие изменит отрасль

Ученые создали особую технологию обработки руды — детали
Сенсорная сортировка стала ключевым инструментом для повышения эффективности и уменьшения воздействия на окружающую среду в горной промышленности. Система анализирует каждую частицу руды на конвейере и принимает решение в реальном времени — оставить ценный материал или отбросить породу.
Такой подход сокращает объем материала, который попадает в затратные процессы дробления и флотации, экономя ресурсы и повышая рентабельность, пишет издание Discovery Alert.
Что такое сенсорная сортировка
Сенсорная сортировка — это сочетание датчиков XRT, NIR, визуальных камер и спектрометров с алгоритмами искусственного интеллекта. Датчики измеряют плотность, химические характеристики и текстуру частиц.
Алгоритмы за миллисекунды классифицируют материал и управляют точечной системой выброса. Современные установки работают с частицами от 0,5 до 300 мм, охватывая практически все типы руд.
Основные возможности технологии:
- анализ состава и плотности на уровне отдельной частицы;
- работа в режиме реального времени без вмешательства оператора;
- повышение качества подачи на обогащение в 2-5 раз.
"Сенсорные решения позволили отобрать то, что раньше неизменно попадало в отходы", — пишет издание.
Как работает XRT сортировка
X-Ray Transmission определяет разницу в атомной плотности, что позволяет "видеть" скрытые включения. Ценные минералы поглощают рентген иначе, чем порода, и система мгновенно принимает решение об отсеве.
Преимущества XRT:
- эффективность для полиметаллических и сложных руд;
- возможность сортировать включения, невидимые для других методов;
- увеличение пропускной способности без расширения оборудования.
Повысив качество подпитки мельницы, операторы получают больше ценного продукта из того же месторождения.
Как NIR помогает в добыче лития
Near-Infrared спектроскопия определяет молекулярные "отпечатки" минералов и отделяет различные литиевые фазы и редкоземельные элементы. Такая точность существенно уменьшает затраты на переработку.
Где NIR работает лучше всего:
- литиевые руды;
- редкоземельные элементы;
- индустриальные минералы со сложным составом.
Экономические и экологические преимущества
Сенсорная сортировка приносит значительные экономические выгоды. Уменьшение количества породы, поступающей в обогащение, автоматически снижает затраты на энергию, воду и реагенты.
Ключевые преимущества:
- сокращение хвостов на 30-60 %;
- снижение энергопотребления в дроблении и мельницах;
- возврат инвестиций в 18-36 месяцев.
Реализация и вызовы
Внедрение требует предварительного тестирования, адаптации инфраструктуры и обучения персонала. Основные вызовы — правильная подготовка материала и необходимость нескольких линий для больших объемов.
Этапы внедрения включают:
- характеристику руды и лабораторные тесты;
- пилотные испытания;
- интеграцию в текущие потоки;
- оптимизацию режимов работы.
Перспективы развития
В ближайшие годы сенсорная сортировка станет еще точнее благодаря гиперспектральным датчикам, квантовым технологиям и глубокому AI-анализу. Также ожидается появление автономных комплексов с удаленным управлением и прогнозной диагностикой.
"Сенсорная сортировка позволит обрабатывать то, что раньше считалось отходами", — отмечают специалисты.
