В ОАЕ працює найбільша електростанція Noor Abu Dhabi — як країна перетворюється на енергетичний хаб

Об'єднані Арабські Емірати позбуваються від статусу країни з необмеженими нафтовими ресурсами. В ОАЕ вже встановили 3,2 мільйона фотоелектричних панелей, що підтверджує серйозні наміри держави знизити залежність від викопного палива.

Масштабний проєкт у сфері відновлювальної енергетики Noor Abu Dhabi забезпечує стабільне постачання електроенергії для 66 тис. домогосподарств, пише Ecoticias.

Енергетична стратегія 2050 і роль Еміратів

Як зазначається, станція здатна виробляти до 2 тис. ГВт-год електроенергії та уособлює спробу ОАЕ поступово відмовлятися від традиційних джерел енергії, що перейти до сталих рішень.

Станція працює на фотоелектричній технології та перетворює сонячне світло на електроенергію. В Noor Abu Dhabi поєднали екологічність, а також продуктивність з інноваціями.

Тим часом уряд країни, працюючи над втіленням Енергетичної стратегії 2050, досліджує й інші напрями, серед яких офшорні вітрові електростанції та ядерну енергетику.

