Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії В ОАЕ хочуть відмовитись від нафти — що відбувається

В ОАЕ хочуть відмовитись від нафти — що відбувається

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 06:20
Оновлено: 06:09
В ОАЕ працює найбільша електростанція Noor Abu Dhabi — як країна перетворюється на енергетичний хаб
Фотоелектричні панелі в ОАЕ. Фото: Ecoticias.com

Об'єднані Арабські Емірати позбуваються від статусу країни з необмеженими нафтовими ресурсами. В ОАЕ вже встановили 3,2 мільйона фотоелектричних панелей, що підтверджує серйозні наміри держави знизити залежність від викопного палива.

Масштабний проєкт у сфері відновлювальної енергетики Noor Abu Dhabi забезпечує стабільне постачання електроенергії для 66 тис. домогосподарств, пише Ecoticias.

Реклама
Читайте також:

Енергетична стратегія 2050 і роль Еміратів

Як зазначається, станція здатна виробляти до 2 тис. ГВт-год електроенергії та уособлює спробу ОАЕ поступово відмовлятися від традиційних джерел енергії, що перейти до сталих рішень. 

Станція працює на фотоелектричній технології та перетворює сонячне світло на електроенергію. В Noor Abu Dhabi поєднали екологічність, а також продуктивність з інноваціями. 

Тим часом уряд країни, працюючи над втіленням Енергетичної стратегії 2050, досліджує й інші напрями, серед яких офшорні вітрові електростанції та ядерну енергетику. 

Раніше ми розповідали про появу нових вітряків, які генерують на 60% більше електроенергії. Їх розробив італійський стартап. Дізнавайтесь також, як вчені пропонують добувати літій

ОАЕ сфера енергетики нафта зелена енергетика відновлювальна енергетика
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації