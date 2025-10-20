Видео
Главная Индустрии В ОАЭ хотят отказаться от нефти — что происходит

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 06:20
обновлено: 06:09
В ОАЭ работает крупнейшая электростанция Noor Abu Dhabi — как страна превращается в энергетический хаб
Фотоэлектрические панели в ОАЭ. Фото: Ecoticias.com

Объединенные Арабские Эмираты избавляются от статуса страны с неограниченными нефтяными ресурсами. В ОАЭ уже установили 3,2 миллиона фотоэлектрических панелей, что подтверждает серьезные намерения государства снизить зависимость от ископаемого топлива.

Масштабный проект в сфере возобновляемой энергетики Noor Abu Dhabi обеспечивает стабильное снабжение электроэнергии для 66 тыс. домохозяйств, пишет Ecoticias.

Читайте также:

Энергетическая стратегия 2050 и роль Эмиратов

Как отмечается, станция способна производить до 2 тыс. ГВт-ч электроэнергии и олицетворяет попытку ОАЭ постепенно отказываться от традиционных источников энергии, перейти к устойчивым решениям.

Станция работает на фотоэлектрической технологии и превращает солнечный свет в электроэнергию. В Noor Abu Dhabi соединили экологичность, а также производительность с инновациями.

Тем временем правительство страны, работая над воплощением Энергетической стратегии 2050, исследует и другие направления, среди которых оффшорные ветровые электростанции и ядерную энергетику.

Ранее мы рассказывали о появлении новых ветряков, которые генерируют на 60% больше электроэнергии. Их разработал итальянский стартап. Узнавайте также, как ученые предлагают добывать литий.

ОАЭ сфера энергетики нефть зеленая энергетика возобновляемая энергетика
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
