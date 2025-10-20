В ОАЭ работает крупнейшая электростанция Noor Abu Dhabi — как страна превращается в энергетический хаб

Фотоэлектрические панели в ОАЭ. Фото: Ecoticias.com

Объединенные Арабские Эмираты избавляются от статуса страны с неограниченными нефтяными ресурсами. В ОАЭ уже установили 3,2 миллиона фотоэлектрических панелей, что подтверждает серьезные намерения государства снизить зависимость от ископаемого топлива.

Масштабный проект в сфере возобновляемой энергетики Noor Abu Dhabi обеспечивает стабильное снабжение электроэнергии для 66 тыс. домохозяйств, пишет Ecoticias.

Энергетическая стратегия 2050 и роль Эмиратов

Как отмечается, станция способна производить до 2 тыс. ГВт-ч электроэнергии и олицетворяет попытку ОАЭ постепенно отказываться от традиционных источников энергии, перейти к устойчивым решениям.

Станция работает на фотоэлектрической технологии и превращает солнечный свет в электроэнергию. В Noor Abu Dhabi соединили экологичность, а также производительность с инновациями.

Тем временем правительство страны, работая над воплощением Энергетической стратегии 2050, исследует и другие направления, среди которых оффшорные ветровые электростанции и ядерную энергетику.

