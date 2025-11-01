Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии 160 секунд на зарядку — как работает лучшая в мире батарея

160 секунд на зарядку — как работает лучшая в мире батарея

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 06:20
обновлено: 06:09
Итальянский стартап создал революционную батарейку – что об этом известно
Батарейки. Фото: Unsplash

Благодаря изобретателям из Captery Ultra в мире должна появиться инновационная аккумуляторная батарейка. Ее уникальность заключается в способности полностью заряжаться менее чем за три минуты и работать несколько десятилетий.

Как пишет TechRadar, к созданию инновационного продукта причастен один из итальянских стартапов.

Реклама
Читайте также:

Более быстрая, выносливая, экологичная батарейка

По всему миру используются, как правило, литий-ионные или никель-металлгидридные аккумуляторы. Однако они имеют определенные недостатки:

  • медленную зарядку;
  • потерю емкости уже через несколько лет;
  • загрязняют экологию.

Но создав новый аккумулятор изобретатели решили как минимум некоторые из описанных выше проблем. В своем изобретении они применили суперконденсаторы, которые накапливают заряд физическим способом — на поверхности электродов, а не за счет химических реакций.

Этот принцип работы позволяет практически бесконечно заряжать и разряжать батарею, без потери емкости. По данным разработчиков, Captery Ultra выдерживает до 500 раз больше циклов перезарядки, чем стандартные аккумуляторы.

На полную зарядку батареи требуется всего 160 секунд. Батарею можно использовать в гаджетах, умных устройствах, фонарях и бытовой технике.

К тому же материалы, используемые для конструирования аккумулятора, являются безопасными для окружающей среды, в отличие от тех, которые требуются для традиционных аккумуляторов. Это может значительно сократить объем токсичных отходов, ведь ежегодно на свалки попадают миллиарды батареек.

Что это изменит

Если заявленные характеристики аккумулятора будут подтверждены во время испытаний, то это станет настоящим открытием в сфере хранения энергии - быстрая зарядка, долговечность и экологичность сделают такие батарейки стандартом будущего.

Ранее стало известно, что ученые обнаружили ядерный реактор, который работал еще задолго до появления человека на свет. Известно, где он функционировал. Еще мы писали, что шахтерам в Ботсване удалось найти уникальный двухцветный природный алмаз. По мнению экспертов, такой необычный камень образовался в два отдельных этапа.

изобретение ученые исследование батерея аккумулятор
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации