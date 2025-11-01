Итальянский стартап создал революционную батарейку – что об этом известно

Батарейки. Фото: Unsplash

Благодаря изобретателям из Captery Ultra в мире должна появиться инновационная аккумуляторная батарейка. Ее уникальность заключается в способности полностью заряжаться менее чем за три минуты и работать несколько десятилетий.

Как пишет TechRadar, к созданию инновационного продукта причастен один из итальянских стартапов.

Более быстрая, выносливая, экологичная батарейка

По всему миру используются, как правило, литий-ионные или никель-металлгидридные аккумуляторы. Однако они имеют определенные недостатки:

медленную зарядку;

потерю емкости уже через несколько лет;

загрязняют экологию.

Но создав новый аккумулятор изобретатели решили как минимум некоторые из описанных выше проблем. В своем изобретении они применили суперконденсаторы, которые накапливают заряд физическим способом — на поверхности электродов, а не за счет химических реакций.

Этот принцип работы позволяет практически бесконечно заряжать и разряжать батарею, без потери емкости. По данным разработчиков, Captery Ultra выдерживает до 500 раз больше циклов перезарядки, чем стандартные аккумуляторы.

На полную зарядку батареи требуется всего 160 секунд. Батарею можно использовать в гаджетах, умных устройствах, фонарях и бытовой технике.

К тому же материалы, используемые для конструирования аккумулятора, являются безопасными для окружающей среды, в отличие от тех, которые требуются для традиционных аккумуляторов. Это может значительно сократить объем токсичных отходов, ведь ежегодно на свалки попадают миллиарды батареек.

Что это изменит

Если заявленные характеристики аккумулятора будут подтверждены во время испытаний, то это станет настоящим открытием в сфере хранения энергии - быстрая зарядка, долговечность и экологичность сделают такие батарейки стандартом будущего.

