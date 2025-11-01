Відео
160 секунд на зарядку — як працює найкраща у світі батарея

160 секунд на зарядку — як працює найкраща у світі батарея

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 06:20
Оновлено: 06:09
Італійський стартап створив революційну батарейку — що про це відомо
Батарейки. Фото: Unsplash

Завдяки винахідникам з Captery Ultra у світі має з'явитися інноваційна акумуляторна батарейка. Її унікальність полягає у здатності повністю заряджатися менш ніж за три хвилини та працювати кілька десятиліть.

Як пише TechRadar, до створення інноваційного продукту причетний один із італійських стартапів. 

Читайте також:

Швидша, витриваліша, екологічніша батарейка

По всьому світу використовуються, як правило, літій-іонні чи нікель-металгідридні акумулятори. Однак вони мають певні недоліки:

  • повільну зарядку;
  • втрату місткості уже за кілька років;
  • забруднюють екологію. 

Та створивши новий акумулятор винахідники вирішили як мінімум деякі з описаних вище проблем. У своєму винаході вони застосували суперконденсатори, які накопичують заряд фізичним способом — на поверхні електродів, а не за рахунок хімічних реакцій. 

Цей принцип роботи дозволяє практично нескінченно заряджати й розряджати батарею, без втрати ємності. За даними розробників, Captery Ultra витримує до 500 разів більше циклів перезарядки, ніж стандартні акумулятори.

На повну зарядку батареї потрібно усього 160 секунд. Батарею можна використовувати у гаджетах, розумних пристроях, ліхтарях та побутовій техніці.

До того ж матеріали, які використовуються для конструювання акумулятора, є безпечними для навколишнього середовища, на відміну від тих, які потрібно для традиційних акумуляторів. Це може значно скоротити обсяг токсичних відходів, адже щорічно на звалища потрапляють мільярди батарейок.

Що це змінить

Якщо заявлені характеристики акумулятора будуть підтверджені під час випробувань, то це стане справжнім відкриттям у сфері зберігання енергії — швидке заряджання, довговічність і екологічність зроблять такі батарейки стандартом майбутнього.

Раніше стало відомо, що вчені виявили ядерний реактор, який працював ще задовго до появи людини світ. Відомо, де він функціонував. Ще ми писали, що шахтарям у Ботсвані вдалося знайти унікальний двоколірний природний алмаз. На думку експертів, такий незвичайний камінь утворився у два окремі етапи.

винахід вчені дослідження батарея акумулятор
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
