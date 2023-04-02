Ученые изобрели батарейку, которая уничтожает раковые клетки: подробности научного прорыва

SEM-изображение клеток рака молочной железы

Исследователи сконструировали батарею, которая заряжается вокруг опухоли и забирает кислород из среды раковых клеток. Таким образом, повышается эффективность некоторых методов лечения рака, что показало исследование на лабораторных мышах.

Об этом информирует Science News .

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Как работает батарея против рака

Китайские исследователи Йонгайо Ся, Фан Чжан и их коллеги разработали крошечную гибкую батарею, которая частично может вращаться вокруг опухоли. Цинковый электрод аккумулятора заряжается, поглощая кислород из окружающей среды. Он также создает высокоактивные кислородные пары, которые могут повредить ДНК, но не являются подходящей формой кислорода для клеток.

Исследователи сообщили 31 марта в журнале Science Advances, что у мышей, которые имели маленькие батарейки, обернутые вокруг опухоли рака молочной железы, в сочетании с терапией против рака, показали 90-процентное уменьшение объема опухоли через две недели.

Новейшее средство противодействия рака

Поглощая большую часть доступного кислорода и производя много реактивных пар кислорода, одна батарея была способна уменьшить опухоли у мышей до 26% их начального размера через две недели после имплантации. Таким образом, в сочетании с другими средствами противодействия рака средний размер опухоли уменьшился на 90%.

"Уменьшение размера опухоли на 90% не является уменьшением на 100 %. Осталось еще 10 %" , - говорит ученый Цин Чжан.

Если эти клетки выживают, это может означать, что они устойчивы к гипоксии (кислородное голодание. — Ред), и опухоль может вырасти снова. Как и в случае со многими методами лечения, по словам исследователей, батареи, вероятно, придется совмещать с другими методами лечения, чтобы убедиться, что опухоль полностью ликвидирована.

Опыты на людях

Ся, Фан Чжан и их коллеги уже думают о том, как можно сделать батарею более гибкой и мощной для работы с опухолями размером с человека – использовать энергию батареи для избавления от рака. Однако опыты пока проводились только на лабораторных животных.

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