Пенсии станут больше — какую сумму денег украинцы отдали ПФУ за стаж

Человек пенсионного возраста. Фото: google.com

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал, какую сумму денег украинцы отдали для увеличения будущих выплат на заслуженном отдыхе. Больше всего сделали взносов за себя.

Такие данные приводит пресс-служба ПФУ.

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Как отмечается, за пять месяцев действия программы добровольных пенсионных взносов население уплатило в общей сложности 5,7 миллиона гривен.

За соответствующий период было произведено 2,8 тыс. платежей. Гражданам разрешается вносить взносы как за себя, так и в пользу других лиц. Большинство уплаченных взносов было направлено на увеличение своих будущих выплат — доля 84%, на счета других лиц поступило 16%.

В Пенсионном фонде раскрыли некоторые детали уплаченных взносов. Наибольшая единовременная сумма составила 106 тыс. гривен. Теперь уплативший ее гражданин получит пять месяцев страхового стажа, за четыре из них будет наибольшая зарплата для исчисления пенсии (100,5 тыс. гривен), а за один — 79,9 тыс. гривен, добавили в ПФУ.

Также, объясняют в ПФУ, законодательно нет никаких ограничений по продолжительности периода, в течение которого можно платить добровольные взносы. Их можно делать в течение времени, которое человек определит самостоятельно, но до момента, когда ему будет назначена пенсия. Платежи разрешается производить как в течение нескольких месяцев, так и в течение нескольких лет.

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Напомним, в Украине граждане пенсионного возраста получат повышение в размере 0,5 тыс. грн. в августе 2023 года. Такая доплата предусматривается только для одной категории — нуждающихся в уходе.

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