Пенсії в Україні — чи вигідно купувати стаж та як зростуть виплати

Жінка пенсійного віку. Фото: Unplush

В Україні громадяни можуть претендувати на нормальну суму пенсії у разі наявності необхідного страхового стажу, вимоги до якого щороку посилюються. При цьому вони мають право докупити страховий стаж та, відповідно, збільшити майбутні виплати.

Про це розповіли представники Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Скільки треба стажу для виходу на пенсію

За словами фахівців, часто виникають ситуації, з огляду на щорічне підвищення вимог до стажу, що перед виходом на заслужений відпочинок його недостатньо.

Так, за цьогорічними правилами, якщо станом на початок січня поточного року страховий стаж становив мінімум 29 років і 1 день, то громадянин надалі може продовжувати офіційно працювати, а під кінець року може вийти на пенсію.

За умови наявності стажу більше 20 років, проте менше 30-ти, дозволяється надалі працювати або оформити пенсію в 63 роки. За умови стажу у 15-20 років пенсію людина може оформити у 65 років.

Водночас, якщо стажу менше 15 років, то пенсія виплачується тільки після 65 років і лише у мінімальному розмірі.

Купівля стажу та збільшення виплат

Цьогоріч місяць страхового стажу коштує 2,86 тис. гривень. Відтак, за повний календарний рік треба заплатити 34,32 тис. гривень.

Як приклад, якщо громадянину бракує одного-двох років страхового стажу для виходу на пенсію, тоді у такій купівлі є сенс, оскільки вийти на заслужений відпочинок в 60 років вигідніше, аніж у 63-и.

При цьому навіть за мінімальної пенсії у 2,52 тис. гривень за три роки громадянин, який не працює, отримає більш ніж 90 тис. гривень пенсії.

Тоді як за необхідності купівлі трьох і більше років стажу — у цьому сенсу немає жодного, адже перекрити витрати не вдасться, додали фахівці.

Також, пояснюють у ПФУ, законодавчо немає жодних обмежень щодо тривалості періоду, протягом якого можна сплачувати добровільні внески. Їх можна робити упродовж часу, який людина визначить самостійно, але до моменту, коли їй буде призначено пенсію. Платежі дозволяється здійснювати як протягом кількох місяців, так і упродовж кількох років.

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Нагадаємо, український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.

Також ми писали, що в Україні з початку війни суттєво зріс середній розмір пенсійної виплати. Українці почали отримувати більше на 21,5%, при цьому у деяких регіонах виплати зросли суттєвіше.