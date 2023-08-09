Пенсии в Украине: выгодно ли покупать стаж и как вырастут выплаты
В Украине граждане могут претендовать на нормальную сумму пенсии при наличии необходимого страхового стажа, требования к которому ежегодно ужесточаются. При этом граждане имеют право докупить страховой стаж и, соответственно, увеличить будущие выплаты.
Об этом рассказали представители Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Сколько нужно стажа для выхода на пенсию
По словам специалистов, часто возникают ситуации, учитывая ежегодное повышение требований к стажу, что перед выходом на заслуженный отдых его недостаточно.
Так, по правилам этого года, если по состоянию на начало января текущего года страховой стаж составлял минимум 29 лет и 1 день, то гражданин может в дальнейшем официально работать, а к концу года может выйти на пенсию.
При наличии стажа более 20 лет, однако менее 30-ти, разрешается в дальнейшем работать или оформить пенсию в 63 года. При стаже в 15-20 лет пенсию человек может оформить в 65 лет.
В то же время, если стаж меньше 15 лет, то пенсия выплачивается только после 65 лет и только в минимальном размере.
Покупка стажа и увеличение выплат
В текущем году месяц страхового стажа стоит 2,86 тыс. гривен. Следовательно, за полный календарный год нужно заплатить 34,32 тыс. гривен.
Как пример, если гражданину не хватает одного-двух лет страхового стажа для выхода на пенсию, тогда в такой покупке есть смысл, поскольку выйти на заслуженный отдых в 60 лет выгоднее, чем в 63-и.
При этом даже при минимальной пенсии в 2,52 тыс. гривен за три года гражданин, который не работает, получит более 90 тыс. гривен пенсии.
В то время как при необходимости покупки три и более лет стажа — смысла нет никакого, ведь перекрыть расходы не удастся, добавили специалисты.
Также, объясняют в ПФУ, законодательно нет никаких ограничений относительно продолжительности периода, в течение которого можно платить добровольные взносы. Их можно делать в течение времени, которое человек определит самостоятельно, но до момента, когда ему будет назначена пенсия. Платежи разрешается производить как в течение нескольких месяцев, так и в течение нескольких лет.
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Напомним, украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.
Также мы писали, что в Украине с начала войны значительно вырос средний размер пенсионной выплаты. Украинцы начали получать больше на 21,5%, при этом в некоторых регионах выплаты выросли более существенно.