Пенсии в Украине — выгодно ли покупать стаж и как вырастут выплаты

Женщина пенсионного возраста. Фото: Unplush

В Украине граждане могут претендовать на нормальную сумму пенсии при наличии необходимого страхового стажа, требования к которому ежегодно ужесточаются. При этом граждане имеют право докупить страховой стаж и, соответственно, увеличить будущие выплаты.

Об этом рассказали представители Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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По словам специалистов, часто возникают ситуации, учитывая ежегодное повышение требований к стажу, что перед выходом на заслуженный отдых его недостаточно.

Так, по правилам этого года, если по состоянию на начало января текущего года страховой стаж составлял минимум 29 лет и 1 день, то гражданин может в дальнейшем официально работать, а к концу года может выйти на пенсию.

При наличии стажа более 20 лет, однако менее 30-ти, разрешается в дальнейшем работать или оформить пенсию в 63 года. При стаже в 15-20 лет пенсию человек может оформить в 65 лет.

В то же время, если стаж меньше 15 лет, то пенсия выплачивается только после 65 лет и только в минимальном размере.

Покупка стажа и увеличение выплат

В текущем году месяц страхового стажа стоит 2,86 тыс. гривен. Следовательно, за полный календарный год нужно заплатить 34,32 тыс. гривен.

Как пример, если гражданину не хватает одного-двух лет страхового стажа для выхода на пенсию, тогда в такой покупке есть смысл, поскольку выйти на заслуженный отдых в 60 лет выгоднее, чем в 63-и.

При этом даже при минимальной пенсии в 2,52 тыс. гривен за три года гражданин, который не работает, получит более 90 тыс. гривен пенсии.

В то время как при необходимости покупки три и более лет стажа — смысла нет никакого, ведь перекрыть расходы не удастся, добавили специалисты.

Также, объясняют в ПФУ, законодательно нет никаких ограничений относительно продолжительности периода, в течение которого можно платить добровольные взносы. Их можно делать в течение времени, которое человек определит самостоятельно, но до момента, когда ему будет назначена пенсия. Платежи разрешается производить как в течение нескольких месяцев, так и в течение нескольких лет.

Больше о пенсиях

Напомним, украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.

Также мы писали, что в Украине с начала войны значительно вырос средний размер пенсионной выплаты. Украинцы начали получать больше на 21,5%, при этом в некоторых регионах выплаты выросли более существенно.