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В Україні різко скоротилась кількість пенсіонерів: дані ПФУ

7 серпня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсіонерів в Україні стає дедалі менше — дані ПФУ
Жінка пенсійного віку. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні суттєво скоротилась кількість пенсіонерів упродовж другого кварталу року. Тих, хто отримує пенсійні виплати, поменшало на 140 тис. осіб.

Такі дані наводить платформа "Опендатабот", посилаючись на Пенсійний фонд України (ПФУ).

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Скорочення чисельності пенсіонерів

Як зазначають аналітики, зниження числа пенсіонерів стало найбільшим скороченням за квартал, а з початку війни пенсіонерів поменшало на 288 тис. осіб. Рівень щорічного зниження — 2%.

Експерти припускають, що різкий спад у другому кварталі поточного року міг бути пов'язаний з оновленими даними Пенсійного фонду щодо пенсіонерів на Херсонщині, Донеччині, Луганщині та Запоріжжі.

Найбільшу кількість пенсіонерів фіксують в таких областях:

  • Дніпропетровській — 886 тисяч;
  • Києві — 750 тисяч;
  • Харківській — 725 тисяч.

Найменше пенсіонерів налічується в наступних областях:

  • Чернівецька — до 200 тисяч;
  • Херсонська — близько 200 тисяч.

Розміри пенсій змінились

Також, за даними ПФУ, в Україні змінився середній розмір пенсії. Станом на початок липня перевищує 5,3 тис. грн (до 145 доларів). Близько 30% одержувачам нараховують менше 3 тисяч гривень, близько чверті —  5–10 тис. грн.

За час війни розмір середньої пенсії в Україні зріс на 21,5%.

пенсії
Джерело: Опендатабот

Зокрема, в липні провели чергову індексацію пенсій. Підвищення виплат торкнулося:

  • державних службовців;
  • працівників органів місцевого самоврядування;
  • народних депутатів;
  • наукових працівників.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні з 1 липня втретє за поточний рік підвищили виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.

Також ми писали, що український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.

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