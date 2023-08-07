Пенсіонерів в Україні стає дедалі менше — дані ПФУ

Жінка пенсійного віку. Фото: УНІАН

В Україні суттєво скоротилась кількість пенсіонерів упродовж другого кварталу року. Тих, хто отримує пенсійні виплати, поменшало на 140 тис. осіб.

Такі дані наводить платформа "Опендатабот", посилаючись на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Читайте також:

Скорочення чисельності пенсіонерів

Як зазначають аналітики, зниження числа пенсіонерів стало найбільшим скороченням за квартал, а з початку війни пенсіонерів поменшало на 288 тис. осіб. Рівень щорічного зниження — 2%.

Експерти припускають, що різкий спад у другому кварталі поточного року міг бути пов'язаний з оновленими даними Пенсійного фонду щодо пенсіонерів на Херсонщині, Донеччині, Луганщині та Запоріжжі.

Найбільшу кількість пенсіонерів фіксують в таких областях:

Дніпропетровській — 886 тисяч;

Києві — 750 тисяч;

Харківській — 725 тисяч.

Найменше пенсіонерів налічується в наступних областях:

Чернівецька — до 200 тисяч;

Херсонська — близько 200 тисяч.

Розміри пенсій змінились

Також, за даними ПФУ, в Україні змінився середній розмір пенсії. Станом на початок липня перевищує 5,3 тис. грн (до 145 доларів). Близько 30% одержувачам нараховують менше 3 тисяч гривень, близько чверті — 5–10 тис. грн.

За час війни розмір середньої пенсії в Україні зріс на 21,5%.

Джерело: Опендатабот

Зокрема, в липні провели чергову індексацію пенсій. Підвищення виплат торкнулося:

державних службовців;

працівників органів місцевого самоврядування;

народних депутатів;

наукових працівників.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні з 1 липня втретє за поточний рік підвищили виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.

Також ми писали, що український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.