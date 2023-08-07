Пенсионеров в Украине становится все меньше — данные ПФУ

Женщина пенсионного возраста. Фото: УНИАН

В Украине существенно сократилось количество пенсионеров в течение второго квартала года. Тех, кто получает пенсионные выплаты, уменьшилось на 140 тыс. человек.

Такие данные приводит платформа "Опендатабот", ссылаясь на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Сокращение численности пенсионеров

Как отмечают аналитики, снижение числа пенсионеров стало наибольшим сокращением за квартал, а с начала войны пенсионеров уменьшилось на 288 тыс. человек. Уровень ежегодного снижения — 2%.

Эксперты предполагают, что резкий спад во втором квартале текущего года мог быть связан с обновленными данными Пенсионного фонда по пенсионерам на Херсонщине, Донетчине, Луганщине и Запорожье.

Наибольшее количество пенсионеров фиксируют в следующих областях:

Днепропетровской — 886 тысяч;

Киеве — 750 тысяч;

Харьковской — 725 тысяч.

Меньше всего пенсионеров насчитывается в следующих областях:

Черновицкая — до 200 тысяч;

Херсонская — около 200 тысяч.

Размеры пенсий изменились

По данным ПФУ, в Украине изменился средний размер пенсии. На начало июля превышает 5,3 тыс. грн (до 145 долларов). Около 30% получателям насчитывают менее 3 тысяч гривен, четверть — 5–10 тыс. грн.

За время войны размер средней пенсии в Украине вырос на 21,5%.

Источник: Опендатабот

В частности, в июле была проведена очередная индексация пенсий. Повышение выплат коснулось:

государственных служащих;

работников органов местного самоуправления;

народных депутатов;

научных работников.

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Напомним, в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.

Также мы писали, что украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.