Пенсионеров в Украине становится все меньше — данные ПФУ

В Украине резко сократилось количество пенсионеров: данные ПФУ
В Украине существенно сократилось количество пенсионеров в течение второго квартала года. Тех, кто получает пенсионные выплаты, уменьшилось на 140 тыс. человек.
Такие данные приводит платформа "Опендатабот", ссылаясь на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Сокращение численности пенсионеров
Как отмечают аналитики, снижение числа пенсионеров стало наибольшим сокращением за квартал, а с начала войны пенсионеров уменьшилось на 288 тыс. человек. Уровень ежегодного снижения — 2%.
Эксперты предполагают, что резкий спад во втором квартале текущего года мог быть связан с обновленными данными Пенсионного фонда по пенсионерам на Херсонщине, Донетчине, Луганщине и Запорожье.
Наибольшее количество пенсионеров фиксируют в следующих областях:
- Днепропетровской — 886 тысяч;
- Киеве — 750 тысяч;
- Харьковской — 725 тысяч.
Меньше всего пенсионеров насчитывается в следующих областях:
- Черновицкая — до 200 тысяч;
- Херсонская — около 200 тысяч.
Размеры пенсий изменились
По данным ПФУ, в Украине изменился средний размер пенсии. На начало июля превышает 5,3 тыс. грн (до 145 долларов). Около 30% получателям насчитывают менее 3 тысяч гривен, четверть — 5–10 тыс. грн.
За время войны размер средней пенсии в Украине вырос на 21,5%.
В частности, в июле была проведена очередная индексация пенсий. Повышение выплат коснулось:
- государственных служащих;
- работников органов местного самоуправления;
- народных депутатов;
- научных работников.
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Напомним, в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.
Также мы писали, что украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.