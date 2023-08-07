Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow В Украине резко сократилось количество пенсионеров: данные ПФУ arrow

В Украине резко сократилось количество пенсионеров: данные ПФУ

7 августа 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсионеров в Украине становится все меньше — данные ПФУ
Женщина пенсионного возраста. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине существенно сократилось количество пенсионеров в течение второго квартала года. Тех, кто получает пенсионные выплаты, уменьшилось на 140 тыс. человек.

Такие данные приводит платформа "Опендатабот", ссылаясь на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Читайте также:

Сокращение численности пенсионеров

Как отмечают аналитики, снижение числа пенсионеров стало наибольшим сокращением за квартал, а с начала войны пенсионеров уменьшилось на 288 тыс. человек. Уровень ежегодного снижения — 2%.

Эксперты предполагают, что резкий спад во втором квартале текущего года мог быть связан с обновленными данными Пенсионного фонда по пенсионерам на Херсонщине, Донетчине, Луганщине и Запорожье.

Наибольшее количество пенсионеров фиксируют в следующих областях:

  • Днепропетровской — 886 тысяч;
  • Киеве — 750 тысяч;
  • Харьковской — 725 тысяч.

Меньше всего пенсионеров насчитывается в следующих областях:

  • Черновицкая — до 200 тысяч;
  • Херсонская — около 200 тысяч.

Размеры пенсий изменились

По данным ПФУ, в Украине изменился средний размер пенсии. На начало июля превышает 5,3 тыс. грн (до 145 долларов). Около 30% получателям насчитывают менее 3 тысяч гривен, четверть — 5–10 тыс. грн.

За время войны размер средней пенсии в Украине вырос на 21,5%.

пенсии
Источник: Опендатабот

В частности, в июле была проведена очередная индексация пенсий. Повышение выплат коснулось:

  • государственных служащих;
  • работников органов местного самоуправления;
  • народных депутатов;
  • научных работников.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.

Также мы писали, что украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз