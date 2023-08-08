Пенсії в Україні зросли, але є нюанс — кому нарахували більші виплати

Жінка пенсійного віку. Фото: УНІАН

В Україні з початку війни суттєво зріс середній розмір пенсійної виплати. Українці почали отримувати більше на 21,5%, при цьому у деяких регіонах виплати зросли суттєвіше.

Такі дані наводить платформа "Опендатабот", посилаючись на Пенсійний фонд України (ПФУ).

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Як змінився розмір пенсії в Україні

Як зазначається, за останніми даними середній розмір пенсії сягнув 5,3 тис. грн, тобто 145 доларів. Нині 30% від усієї кількості пенсіонерів нараховують виплати менше 3 тис. грн. Проте є дві області в країні, де пенсії підвищились найбільше:

Рівненська (на 69% більше);

Житомирська (на 49% більше).

При цьому у семи регіонах середній розмір пенсії перевищує загальний показник по країні:

Дніпропетровський;

Донецький;

Житомирський;

Запорізький;

Київський;

Луганський;

Рівненський;

Київ.

Найменші середні пенсії — у Тернопільській області — трохи більше 4 тис. грн. Загалом показник нижчий на 24% за середній по країні. Найбільші виплати отримують пенсіонери у Києві — 7,19 тис. грн (на третину більше за середні виплати).

Також відомо, що 79% пенсіонерів отримують свої виплати на картку. Таких осіб щороку більшає — зараз налічується 8,3 млн осіб.

Джерело: Опендатабот

Скорочення кількості пенсіонерів

Попри зростання пенсій в країні спостерігається негативна тенденція: у другому кварталі року число пенсіонерів зменшилось на 140 тисяч осіб. Тобто це близько половини того, наскільки скоротилась кількість пенсіонерів із початку війни (288 тис. осіб).

Експерти припускають, що різкий спад може бути пов'язаний із оновленими даними ПФУ щодо чотирьох областей: Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької.

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Нагадаємо, в Україні з 1 липня втретє за поточний рік підвищили виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.

Також ми писали, що український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.