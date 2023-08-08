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Пенсии в Украине выросли, но есть нюанс: кому насчитали большие выплаты

8 августа 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине выросли, но есть нюанс — кому насчитали большие выплаты
Женщина пенсионного возраста. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине с начала войны существенно увеличился средний размер пенсионной выплаты. Украинцы начали получать больше на 21,5%, при этом в некоторых регионах выплаты выросли более существенно.

Такие данные приводит платформа "Опендатабот", ссылаясь на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Как изменился размер пенсии в Украине

Как отмечается, по последним данным средний размер пенсии составил 5,3 тыс. грн, то есть 145 долларов. Сейчас 30% всего количества пенсионеров насчитывают выплаты менее 3 тыс. грн. Однако есть две области в стране, где пенсии повысились больше всего:

  • Ровенская (на 69% больше);
  • Житомирская (на 49% больше).

При этом в семи регионах средний размер пенсии превышает общий показатель по стране:

  • Днепропетровский;
  • Донецкий;
  • Житомирский;
  • Запорожский;
  • Киевский;
  • Луганский;
  • Ровенский;
  • Киев.

Самые маленькие средние пенсии — в Тернопольской области — не более 4 тыс. грн. В целом показатель ниже на 24% среднего по стране. Наибольшие выплаты получают пенсионеры в Киеве — 7,19 тыс. грн (на треть больше средних выплат).

Также известно, что 79% пенсионеров получают свои выплаты на карту. Таких лиц ежегодно становится больше — сейчас насчитывается 8,3 млн человек.

пенсии
Источник: Опендатабот

Сокращение количества пенсионеров

Несмотря на рост пенсий, в стране наблюдается негативная тенденция: во втором квартале года число пенсионеров уменьшилось на 140 тысяч человек. То есть, это около половины того, насколько сократилось количество пенсионеров с начала войны (288 тыс. человек).

Эксперты предполагают, что резкий спад может быть связан с обновленными данными ПФУ по четырем областям: Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.

Также мы писали, что украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

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