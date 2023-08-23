Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Збільшення майбутньої пенсії: яку суму грошей українці віддали ПФУ arrow

Збільшення майбутньої пенсії: яку суму грошей українці віддали ПФУ

23 серпня 2023 11:17
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії стануть більші — яку суму грошей українці віддали ПФУ за стаж
Людина пенсійного віку. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів, яку суму грошей українці віддали для збільшення майбутніх виплат на заслуженому відпочинку. Найбільше зробили внесків за себе.

Такі дані наводить пресслужба ПФУ.

Читайте також:

Які суми внесків зробили українці

Як зазначається, за п’ять місяців дії програми добровільних пенсійних внесків населення сплатило загалом 5,7 мільйона гривень.

За відповідний період було здійснено 2,8 тис. платежів. Громадянам дозволяється робити внески як за себе, так і на користь інших осіб. Більшість сплачених внесків було скеровані задля збільшення своїх майбутніх виплат  — частка 84%, на рахунки інших осіб надійшло 16%.

У Пенсійному фонді розкрили деякі деталі сплачених внесків. Найбільша одноразова сума становила 106 тис. гривень. Тепер громадянин, який її сплатив, отримає п’ять місяців страхового стажу, за чотири з них матиме найбільшу зарплату для обчислення пенсії (100,5 тис. гривень), а за один — 79,9 тис. гривень, додали у ПФУ.

Також, пояснюють у ПФУ, законодавчо немає жодних обмежень щодо тривалості періоду, протягом якого можна сплачувати добровільні внески. Їх можна робити упродовж часу, який людина визначить самостійно, але до моменту, коли їй буде призначено пенсію. Платежі дозволяється здійснювати як протягом кількох місяців, так і упродовж кількох років.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні громадяни пенсійного віку отримають підвищення у розмірі 0,5 тис. грн у серпні 2023 року. Така доплата передбачається тільки для однієї категорії — тих, хто потребує догляду.

Також ми писали, що в Україні щороку підвищують вимоги до кількості страхового стажу, що дає право для виходу на "заслужений відпочинок" за віком. Експерти розповіли, що робити у випадку, коли стажу не вистачає для виходу на пенсію у 60 років.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Незалежні назавжди: західна зброя, яка допомогла відстояти Україну

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз