Пенсії стануть більші — яку суму грошей українці віддали ПФУ за стаж

Людина пенсійного віку. Фото: google.com

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів, яку суму грошей українці віддали для збільшення майбутніх виплат на заслуженому відпочинку. Найбільше зробили внесків за себе.

Такі дані наводить пресслужба ПФУ.

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Як зазначається, за п’ять місяців дії програми добровільних пенсійних внесків населення сплатило загалом 5,7 мільйона гривень.

За відповідний період було здійснено 2,8 тис. платежів. Громадянам дозволяється робити внески як за себе, так і на користь інших осіб. Більшість сплачених внесків було скеровані задля збільшення своїх майбутніх виплат — частка 84%, на рахунки інших осіб надійшло 16%.

У Пенсійному фонді розкрили деякі деталі сплачених внесків. Найбільша одноразова сума становила 106 тис. гривень. Тепер громадянин, який її сплатив, отримає п’ять місяців страхового стажу, за чотири з них матиме найбільшу зарплату для обчислення пенсії (100,5 тис. гривень), а за один — 79,9 тис. гривень, додали у ПФУ.

Також, пояснюють у ПФУ, законодавчо немає жодних обмежень щодо тривалості періоду, протягом якого можна сплачувати добровільні внески. Їх можна робити упродовж часу, який людина визначить самостійно, але до моменту, коли їй буде призначено пенсію. Платежі дозволяється здійснювати як протягом кількох місяців, так і упродовж кількох років.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні громадяни пенсійного віку отримають підвищення у розмірі 0,5 тис. грн у серпні 2023 року. Така доплата передбачається тільки для однієї категорії — тих, хто потребує догляду.

Також ми писали, що в Україні щороку підвищують вимоги до кількості страхового стажу, що дає право для виходу на "заслужений відпочинок" за віком. Експерти розповіли, що робити у випадку, коли стажу не вистачає для виходу на пенсію у 60 років.