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Зарплаты от 80 тыс. грн: где и кому работодатели готовы платить больше

11 сентября 2023 14:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине – кому работодатели готовы платить от 80 тыс. грн
Программисты в офисе. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском рынке труда размер заработной платы в 2023 году фактически застыл, несмотря на рост потребительских цен. Однако есть профессии, за которые работодатели готовы платить существенно больше.

Об этом свидетельствует информация кадрового портала Work.ua.

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Какие сейчас зарплаты в Украине

По состоянию на начало сентября, наибольшие средние заработные платы зафиксированы в Киеве. Работодатели платят около 20 тыс. грн. Далее следует Львов, где в среднем зарплата составляет 18 тыс. грн.

По 17,5 тыс. грн получают жители Днепра, Одессы и Ужгорода. В других городах в среднем зарплата составляет 15 тысяч гривен в месяц. Меньше всего платят в Сумской области — в среднем 13 тыс. грн.

Кому платят больше всего и меньше всего

Важно то, что средняя зарплата существенно зависит от профессии. В частности, больше всего зарабатывают программисты — в среднем они получают 80 тыс. грн. Среди специалистов, которые зарабатывают больше, военнослужащие. Им предлагают 70 тыс. грн ежемесячно. Далее следуют топ-менеджеры — заработок достигает 60 тыс. грн в месяц.

Самые маленькие выплаты у уборщиц, они зарабатывают в среднем 7 тыс. грн. Педагоги и организаторы получают 9,9 тыс. грн.

Как изменилась зарплата

За последний квартал в Украине фактически не изменился средний размер зарплаты. Согласно статистике, при поиске работы граждане указывают желаемую зарплату выше, чем предлагает работодатель. Разница составляет 2 тыс. Грн.

По данным ПФУ, летом реальная зарплата по сравнению с июнем прошлого года увеличилась на 14,7%. В то время как год назад находилась на уровне 13,95 тыс. грн.

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Напомним, в Украине выплаты за неиспользованные отпуска будут производиться по-новому. Правительство внесло очередные изменения в порядок их исчисления.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют коренным образом изменить правила формирования заработной платы, а также условия труда работников образовательной сферы. За основу возьмут иностранный опыт.

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