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Зарплати від 80 тис. грн: де і кому роботодавці готові платити більше

11 вересня 2023 14:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати в Україні — кому роботодавці готові платити від 80 тис. грн
Програмісти в офісі. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському ринку праці розмір заробітної плати у 2023 році фактично застиг, попри зростання споживчих цін. Однак є професії, за які роботодавці ладні платити суттєво більше.

Про це свідчить інформація кадрового порталу Work.ua.

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Які зараз зарплати в Україні

Станом на початок вересня, найбільші середні заробітні плати зафіксовані у Києві. Роботодавці платять близько 20 тис. грн. Далі йде Львів, де в середньому зарплатня становить 18 тис. грн.

По 17,5 тис. грн отримують жителі Дніпра, Одеси та Ужгорода. В інших містах у середньому зарплата становить 15 тис. грн на місяць. Найменше платять у Сумській області — у середньому 13 тис. грн.

Кому платять найбільше і найменше

Важливо те, що середня зарплатня суттєво відрізняється від фаху. Зокрема, найбільше заробляють програмісти — у середньому вони отримують 80 тис. грн. Серед фахівців, які заробляють найбільше, військовослужбовці. Їм пропонують 70 тис. грн щомісяця. Далі йдуть топ-менеджери — заробіток сягає 60 тис. грн на місяць.

Найменші зарплати у прибиральниць, вони заробляють у середньому 7 тис. грн. Педагоги та організатори отримують 9,9 тис. грн.

Як змінилася зарплатня

Протягом останнього кварталу в Україні фактично не змінився середній розмір зарплатні. Згідно зі статистикою, під час пошуку роботи громадяни вказують бажану зарплату вищу, ніж пропонує роботодавець. Різниця становить 2 тис. грн.

За даними ПФУ, влітку реальна зарплата порівняно з червнем минулого року, збільшилась на 14,7%. Тоді як рік тому перебувала на рівні 13,95 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні виплати за невикористані відпустки відбуватимуться по-новому. Уряд вніс чергові зміни до порядку їх обчислення.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують докорінно змінити правила формування заробітної плати, а також умови праці працівників освітньої сфери. За основу візьмуть іноземний досвід.

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