Відпустки в Україні — уряд змінив обрахунок виплат

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні виплати за невикористані відпустки відбуватимуться по-новому. Уряд вніс чергові зміни до порядка їх обчислення.

Про таке рішення розповів представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

Читайте також:

Виплати за невикористані відпустки

За словами представника уряду, обчислення розміру середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористану відпустку, на яку працівник набув право до 31 грудня поточного року, здійснюватимуть з виплат, нарахованих у 2023-му.

При цьому надалі обчислення середньої зарплатні для оплати часу відпусток, надання фінансової допомоги чи виплати компенсації за невикористану відпустку здійснюватимуть за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю призначення відповідної відпустки, допомоги та компенсації.

Раніше експерти розповіли, чи дає право за українським законодавством під час воєнного стану період відпустки без збереження заробітної плати на щорічну відпустку. Вони наголосили, що відповідне право надається, якщо таку відпустку було надано за угодою сторін на час дії воєнного стану.

Водночас відпустка без збереження зарплати тривалістю не більше 90 календарних днів, яку надають працівникам, що виїхали за межі країни або мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), в обов’язковому порядку, не передбачає права громадянину на щорічну відпустку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планують докорінно змінити правила формування заробітної плати, а також умови праці працівників освітньої сфери. За основу візьмуть іноземний досвід.

Також повідомлялося, що в Україні влітку 2023 року у чотирьох областях підвищилася середня заробітна плата. Зокрема, у Київській області тепер медіана сум, які готові платити роботодавці українцям, становить близько 19 тис. грн.