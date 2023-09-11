Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Виплати за невикористані відпустки: уряд вніс чергові зміни arrow

Виплати за невикористані відпустки: уряд вніс чергові зміни

11 вересня 2023 12:22
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Відпустки в Україні — уряд змінив обрахунок виплат
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні виплати за невикористані відпустки відбуватимуться по-новому. Уряд вніс чергові зміни до порядка їх обчислення.

Про таке рішення розповів представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

Читайте також:

Виплати за невикористані відпустки

За словами представника уряду, обчислення розміру середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористану відпустку, на яку працівник набув право до 31 грудня поточного року, здійснюватимуть з виплат, нарахованих у 2023-му.

При цьому надалі обчислення середньої зарплатні для оплати часу відпусток, надання фінансової допомоги чи виплати компенсації за невикористану відпустку здійснюватимуть за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю призначення відповідної відпустки, допомоги та компенсації.

Раніше експерти розповіли, чи дає право за українським законодавством під час воєнного стану період відпустки без збереження заробітної плати на щорічну відпустку. Вони наголосили, що відповідне право надається, якщо таку відпустку було надано за угодою сторін на час дії воєнного стану.

Водночас відпустка без збереження зарплати тривалістю не більше 90 календарних днів, яку надають працівникам, що виїхали за межі країни або мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), в обов’язковому порядку, не передбачає права громадянину на щорічну відпустку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планують докорінно змінити правила формування заробітної плати, а також умови праці працівників освітньої сфери. За основу візьмуть іноземний досвід.

Також повідомлялося, що в Україні влітку 2023 року у чотирьох областях підвищилася середня заробітна плата. Зокрема, у Київській області тепер медіана сум, які готові платити роботодавці українцям, становить близько 19 тис. грн.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Ляшко пояснив, чи є в Україні загроза "хвороби легіонерів"

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз