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Выплаты за неиспользованные отпуска: правительство внесло очередные изменения

11 сентября 2023 12:22
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Отпуска в Украине — правительство изменило расчет выплат
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине выплаты за неиспользованные отпуска будут производиться по-новому. Правительство внесло очередные изменения в порядок их исчисления.

О таком решении рассказал представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

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Выплаты за неиспользованные отпуска

По словам представителя правительства, исчисление размера средней заработной платы для выплаты компенсации за неиспользованный отпуск, на который работник получил право до 31 декабря текущего года, будет осуществляться по выплатам, начисленным в 2023-м.

При этом в дальнейшем исчисление средней зарплаты для оплаты времени отпусков, предоставления финансовой помощи или выплаты компенсации за неиспользованный отпуск будут осуществлять за последние 12 календарных месяцев работы, предшествующие месяцу назначения соответствующего отпуска, пособия и компенсации.

Ранее эксперты рассказали, дает ли право по украинскому законодательству во время военного положения период отпуска без сохранения заработной платы на ежегодный отпуск. Они отметили, что соответствующее право предоставляется, если такой отпуск был предоставлен по соглашению сторон во время действия военного положения.

В то же время отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью не более 90 календарных дней, предоставляемый работникам, выехавшим за пределы страны или имеющим статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), в обязательном порядке не предусматривает права гражданина на ежегодный отпуск.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине планируют коренным образом изменить правила формирования заработной платы, а также условия труда работников образовательной сферы. За основу возьмут иностранный опыт.

Также сообщалось, что в Украине летом 2023 года в четырех областях повысилась средняя заработная плата. В частности, в Киевской области теперь медиана сумм, готовых платить работодатели украинцам, составляет около 19 тыс. грн.

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