Зарплаты в Украине – у каких специалистов вырастут оклады до 33 тыс. грн

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Заработная плата руководителей учреждений здравоохранения может вырасти. Должностные оклады планируют повысить почти на 20%.

Об этом говорится в проекте правительственного постановления, опубликованном Федерацией профсоюзов Украины (ФПУ).

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Министерство здравоохранения инициирует повышение размера должностного оклада директоров учреждений здравоохранения. Ожидается, что он вырастет на 19,9% и в итоге составит 33,2 тыс. грн.

Авторы проекта отмечают, что во время действия военного положения обеспечение надлежащего функционирования учреждений здравоохранения в основном зависит именно от профессиональной работы руководителей учреждения.

Документ предусматривает, что размер должностных окладов руководителей учреждений здравоохранения должен быть соотношением между средней зарплатой врачей. Также он не должен бить больше средней заработной платы врачей предприятия более чем на 60%.

По подсчетам в среднем оклад руководителей медицинских учреждений вырастет на 5,51 тыс. грн.

Ситуация с зарплатами врачей в 2023 году

В этом году минимальные размеры оплаты труда медицинских, фармацевтических работников и специалистов по реабилитации должны быть не меньше:

20 тыс. грн для лиц, работающих на должностях в учреждениях здравоохранения (кроме врачей-интернов), должностях фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения в медучреждениях, должностях профессионалов с высшим немедицинским образованием в медицинской сфере;

для лиц, работающих на должностях в учреждениях здравоохранения (кроме врачей-интернов), должностях фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения в медучреждениях, должностях профессионалов с высшим немедицинским образованием в медицинской сфере; 13,5 тыс. грн для лиц, работающих на должностях в медучреждениях и отнесенных едиными квалификационными требованиями к должностям специалистов (кроме интернов).

Согласно постановлению Кабинета министров Украины (КМУ), принятого в мае 2023 года, в областях, где продолжаются активные боевые действия, зарплаты медиков должны быть не меньше:

28 тыс. грн — для врачей, фармацевтов, профессионалов в сфере здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в сфере здравоохранения;

— для врачей, фармацевтов, профессионалов в сфере здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в сфере здравоохранения; 18 тыс. грн — для медсестер и медбратов;

— для медсестер и медбратов; 9 тыс. грн — для младших медработников.

На прифронтовых территориях минимальные зарплаты должны быть:

23 тыс. грн — для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в медицинской отрасли;

— для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в медицинской отрасли; 15,5 тыс. грн — для медсестер и медбратов;

— для медсестер и медбратов; 8 тыс. грн — для младших медработников.

Соответствующее правительственное решение должно действовать до конца этого года.

Больше о зарплатах

Напомним, в 2024 году размеры штрафов для работодателей за незадекларированный труд возрастут. Размер взысканий зависит от минимальной заработной платы, которая в следующем году увеличится.

Ранее сообщалось, что в Украине работает государственная программа, по которой работодатели могут получить от 67 тыс. грн помощи. Для этого нужно удовлетворять определенным требованиям.