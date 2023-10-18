Зарплати в Україні — у яких фахівців зростуть оклади до 33 тис. грн

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Заробітна плата керівників закладів охорони здоров’я може зрости. Посадові оклади планують підвищити на майже 20%.

Про це йдеться у проєкті урядової постанови, який опублікувала Федерація профспілок України (ФПУ).

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Детальніше про підвищення зарплати

Як зазначається, Міністерство охорони здоров'я ініціює підвищення розміру посадового окладу директорів закладів охорони здоров’я. Очікується, що він зросте на 19,9% і в підсумку становитиме 33,2 тис. грн.

Автори проєкту наголошують, що під час дії воєнного стану забезпечення належного функціонування закладів охорони здоров’я здебільшого залежить саме від фахової роботи керівників закладу.

Документ передбачає, що розмір посадових окладів керівників закладів охорони здоров’я має бути співвідношення між середньою заробітною платнею лікарів. Також він не повинен бути більший за середню заробітну плату лікарів підприємства на понад 60%.

За підрахунками, у середньому оклад керівників медичних закладів зросте на 5,51 тис. грн.

Ситуація із зарплатами лікарів у 2023-му

Цього року мінімальні розміри оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації мають бути не менші за:

20 тис. грн для осіб, які працюють на посадах у закладах охорони здоров’я (крім лікарів-інтернів), посадах фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я у медзакладах, посадах професіоналів з вищою немедичною освітою у медичній сфері;

для осіб, які працюють на посадах у закладах охорони здоров’я (крім лікарів-інтернів), посадах фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я у медзакладах, посадах професіоналів з вищою немедичною освітою у медичній сфері; 13,5 тис. грн для осіб, які працюють на посадах у медзакладах і яких віднесено єдиними кваліфікаційними вимогами до посад фахівців (окрім інтернів).

Згідно з постановою Кабінету міністрів України (КМУ), ухваленою у травні 2023 року, в областях, де тривають активні бойові дії, зарплати медиків мають бути не менші за:

28 тис. грн — для лікарів, фармацевтів, професіоналів у сфері охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров'я;

— для лікарів, фармацевтів, професіоналів у сфері охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров'я; 18 тис. грн — для медсестер та медбратів;

— для медсестер та медбратів; 9 тис. грн — для молодших медпрацівників.

На прифронтових територіях мінімальні зарплати мають бути такі:

23 тис. грн — для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у медичній галузі;

— для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у медичній галузі; 15,5 тис. грн — для медсестер і медбратів;

— для медсестер і медбратів; 8 тис. грн — для молодших медпрацівників.

Відповідне урядове рішення має діяти до кінця поточного року.

Більше про зарплати

Нагадаємо, у 2024 році розміри штрафів для роботодавців за незадекларовану працю зростуть. Розмір стягнень залежить від мінімальної заробітної плати, яка наступного року збільшиться.

Раніше повідомлялося, що в Україні працює державна програма, за якою роботодавці можуть отримати від 67 тис. грн допомоги. Для цього потрібно відповідати певним вимогам.