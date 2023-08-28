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Зарплаты и отпуска во время военного положения: как не потерять выплаты

28 августа 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты и отпуска во время военного положения — какие права имеют работники
Деньги в кошельке. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Эксперты рассказали, дает ли право во время военного положения период отпуска без сохранения заработной платы на ежегодный отпуск. Необходимо знать некоторые нюансы.

Соответствующие нормы прописаны в законе Украины "Об отпусках".

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Зарплаты и отпуска во время военного положения

По словам экспертов, согласно статье 26 вышеуказанного закона такое право предоставляется, если такой отпуск был утвержден по соглашению сторон на время действия военного положения.

В то же время, отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью не более 90 календарных дней, предоставляемый работникам, выехавшим за пределы страны или имеющим статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), в обязательном порядке не предусматривает права гражданина на ежегодный отпуск.

Статья девятая закона "Об отпусках" предусматривает, что к стажу работы, дающей право на ежегодный основной отпуск, относят период, когда:

  • лицо фактически не работало, однако за ним сохранялось место работы/должность;
  • такому лицу не выплачивалась зарплата в связи с пребыванием в отпуске без сохранения зарплаты, предусмотренной статьями 25 и 26 закона "Об отпусках".

Согласно статье 26 закона, продолжительность отпусков без сохранения зарплаты, предоставляемых по соглашению сторон, ограничивается 15 календарными днями в год. В то же время особенности трудовых отношений во время военного положения, не предусмотренные другими актами трудового законодательства, определены законом "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Статья 12 этого закона предусматривает, что в течение периода действия военного положения работодатель по просьбе гражданина может предоставить отпуск без сохранения зарплаты без ограничения срока, предусмотренного частью первой статьи 26 "Закона об отпусках".

Следовательно, отпуск без сохранения зарплаты, которую назначают в течение действия военного положения, предоставляют в соответствии со ст. 26 закона "Об отпусках" и включают в стаж, предусматривающий право на ежегодный основной отпуск для работника.

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