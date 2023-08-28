Зарплати та відпустки під час воєнного стану — які права мають працівники

Гроші в гаманці. Фото: google.com

Експерти розповіли, чи дає право під час воєнного стану період відпустки без збереження заробітної плати на щорічну відпустку. Потрібно знати деякі нюанси.

Відповідні норми прописані у законі України "Про відпустки".

Читайте також:

Зарплати та відпустки під час воєнного стану

За словами експертів, відповідно до статті 26 вищевказаного закону, таке право надається, якщо таку відпустку було надано за угодою сторін на час дії воєнного стану.

Водночас, відпустка без збереження зарплати тривалістю не більше 90 календарних днів, яку надають працівникам, що виїхали за межі країни або мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), в обов’язковому порядку, не передбачає права громадянину на щорічну відпустку.

Стаття дев'ята закону "Про відпустки" передбачає, що до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховують, період, коли:

особа фактично не працювала, проте за нею зберігалося місце роботи/посада;

такій особі не виплачувалася зарплата у зв’язку з перебуванням у відпустці без збереження зарплатні, передбаченої статтями 25 та 26 закону "Про відпустки".

Відповідно до статті 26 закону, тривалість відпусток без збереження зарплати, які надають за угодою сторін, обмежується 15 календарними днями на рік. Водночас, особливості трудових відносин під час воєнного стану, не передбачені іншими актами трудового законодавства, визначені законом "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Стаття 12 цього закону передбачає, що упродовж періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання громадянина може надати відпустку без збереження зарплати без обмеження терміну, передбаченого частиною першою статті 26 "Закону про відпустки".

Відтак, відпустку без збереження зарплатні, яку призначають протягом дії воєнного стану, надають відповідно до ст. 26 закону "Про відпустки" і включають до стажу, який передбачає право на щорічну основну відпустку для працівника.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні планують докорінно змінити правила формування заробітної плати, а також умови праці працівників освітньої сфери. За основу візьмуть іноземний досвід.

Також ми писали, що в Україні деяким працівникам державних установ та соціальним працівникам підвищили рівень оплати праці. Їм щомісяця нараховуватимуть надбавку від 50% до 100% від окладу.