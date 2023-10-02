Зарплаты в Украине — денежное довольствие пленных будут выплачивать по-новому

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине усовершенствовали вопрос социальной защиты военнослужащих, полицейских и других представителей силового блока. Соответствующий законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

Читайте также:

Что изменится для военнослужащих

Речь идет о законопроекте №9638, принятом Верховной Радой 24 августа текущего года.

В частности, документ предусматривает:

сохранение и выплату семьям пленных лиц из рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, а также граждан, пропавших без вести при особых обстоятельствах, денежного довольствия;

Тем не менее, норма не распространяется на тех лиц рядового и начальствующего состава службы, которые сдались в плен в добровольном порядке, самовольно покинули места военной службы.

Кроме того, закон уточнил и усовершенствовал:

порядок выплаты денежных компенсаций военным и полицейским за неиспользованные ими дни отпусков;

порядок выплаты денежных компенсаций за неиспользованные дни отпусков в случае гибели или смерти военных и полицейских;

порядок выплаты единовременной финпомощи при увольнении с военной службы.

Другие законодательные инициативы

Ранее в Верховной Раде заявили, что парламент уже принял ряд законов относительно защиты украинских ветеранов. Вскоре нардепы рассмотрят еще один законопроект, предусматривающий предоставление неоплачиваемого отпуска до 60 календарных дней работникам, которые начнут работать после увольнения с военной службы.

Также рассмотрят проект закона, который призван упростить процедуры получения статуса участника боевых действий (УБД). Хотят ввести единый госреестр военных и отдельный статус защитника и защитниц Украины.

Больше о помощи военным

Напомним, в Украине в текущем году на приобретение жилья для военнослужащих предусмотрено 5,5 млрд грн государственных средств. Деньги перечислили на карточки 700 бойцов.

Ранее мы писали, что маленькие украинцы, так или иначе пострадавшие от российской агрессии, могут получить финансовую помощь после подачи соответствующей заявки. Средства выплачиваются единовременно, их дают семьям по всей Украине.