Зарплати в Україні — грошове забезпечення полонених виплачуватимуть по-новому

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні удосконалили питання соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та інших представників силового блоку. Відповідний законопроєкт підписав президент Володимир Зеленський.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Йдеться про законопроєкт №9638, ухвалений Верховною Радою 24 серпня поточного року.

Зокрема, документ передбачає:

збереження та виплату родинам полонених осіб з рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, також громадян, зниклих безвісти за особливих обставин, грошового забезпечення;

Проте норма не поширюється на тих осіб рядового та начальницького складу служби, які здалися в полон у добровільному порядку, самовільно залишили місця військової служби.

Окрім того, закон уточнив та удосконалив:

порядок виплати грошових компенсацій військовим та поліцейським за невикористані ними дні відпусток;

порядок виплати грошових компенсацій за невикористані дні відпусток у випадку загибелі чи смерті військових та поліцейських;

порядок виплати одноразової фіндопомоги під час звільнення з військової служби.

Інші законодавчі ініціативи

Раніше у Верховній Раді заявили, що парламент вже ухвалив низку законів на захист українських ветеранів. Невдовзі нардепи розглянуть ще один законопроєкт, який передбачатиме надання неоплачуваної відпустки до 60 календарних днів працівникам, які почнуть працювати після звільнення з військової служби.

Також розглянуть проєкт закону, який покликаний спростити процедуру отримання статусу учасника бойових дій (УБД). Хочуть запровадити єдиний держреєстр військових та окремий статус захисника та захисниць України.

Більше про допомогу військовим

Нагадаємо, в Україні поточного року на придбання житла для військовослужбовців передбачено 5,5 млрд грн державних коштів. Гроші перерахували на картки 700 бійців.

Також раніше ми писали, що маленькі українці, що так чи інакше постраждали від російської агресії, можуть отримати фінансову допомогу після подання відповідної заявки. Кошти виплачуються одноразово, їх дають сім'ям по всій Україні.