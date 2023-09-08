Выплаты ВПЛ — владельцам разрушенного жилья отменили помощь

Владельцы разрушенного жилья не могут получить выплаты: что произошло
В Украине владельцам разрушенного жилья, никуда не выезжающим и имеющим право на выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), прекратили оказывать помощь. Однако их вскоре возобновят.
Об этом рассказала глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Выплаты прекратились по ошибке
Глава Минреинтеграции отметила, что сейчас идет верификация выплат внутренним переселенцам, по итогам которой части людей выплаты отменили. Это происходит автоматически благодаря доступу к разным реестрам. Поэтому иногда выплаты отменяют ошибочно.
В качестве примера, есть реестр разрушенного жилья и реестр внутренне перемещенных лиц. Они между собой не соединены, из-за чего произошло так, что отключили всех, у кого есть разрушенное жилье.
"Мы это обнаружили, дали поручение немедленно сделать интеграцию данных, чтобы у наших органов соцзащиты были данные и возобновили выплаты всем, у кого разрушено жилье", — подчеркнула министр.
Ожидается возобновление выплат ВПЛ людям, которые по реестрам ЗАГСов считаются умершими, однако такими на самом деле не являются. Кроме того, тем, кто вернулся из-за границы, однако данные об этом не зафиксировали, будут возобновлены выплаты.
Речь идет о помощи в размере:
- для лиц с инвалидностью и детей — 3 тысячи гривен;
- для других лиц — 2 тысячи гривен.
Выплаты пособий внутренне перемещенным лицам осуществляются 15 и 28 числа ежемесячно.
Больше о помощи
Напомним, с 1 августа 2023 г. стартовали усиленные проверки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В итоге десятки тысяч человек потеряли выплаты.
Также мы писали, что с августа 2023 года в Украине действуют новые правила оказания помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). После изменений ряд украинцев потеряли право на государственную помощь, однако остались категории граждан, которые будут иметь право получать помощь в течение 12 месяцев.