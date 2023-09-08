Выплаты ВПЛ — владельцам разрушенного жилья отменили помощь

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук. Фото: google.com

В Украине владельцам разрушенного жилья, никуда не выезжающим и имеющим право на выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), прекратили оказывать помощь. Однако их вскоре возобновят.

Об этом рассказала глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Выплаты прекратились по ошибке

Глава Минреинтеграции отметила, что сейчас идет верификация выплат внутренним переселенцам, по итогам которой части людей выплаты отменили. Это происходит автоматически благодаря доступу к разным реестрам. Поэтому иногда выплаты отменяют ошибочно.

В качестве примера, есть реестр разрушенного жилья и реестр внутренне перемещенных лиц. Они между собой не соединены, из-за чего произошло так, что отключили всех, у кого есть разрушенное жилье.

"Мы это обнаружили, дали поручение немедленно сделать интеграцию данных, чтобы у наших органов соцзащиты были данные и возобновили выплаты всем, у кого разрушено жилье", — подчеркнула министр.

Ожидается возобновление выплат ВПЛ людям, которые по реестрам ЗАГСов считаются умершими, однако такими на самом деле не являются. Кроме того, тем, кто вернулся из-за границы, однако данные об этом не зафиксировали, будут возобновлены выплаты.

Речь идет о помощи в размере:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 тысячи гривен;

для других лиц — 2 тысячи гривен.

Выплаты пособий внутренне перемещенным лицам осуществляются 15 и 28 числа ежемесячно.

Больше о помощи

Напомним, с 1 августа 2023 г. стартовали усиленные проверки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В итоге десятки тысяч человек потеряли выплаты.

Также мы писали, что с августа 2023 года в Украине действуют новые правила оказания помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). После изменений ряд украинцев потеряли право на государственную помощь, однако остались категории граждан, которые будут иметь право получать помощь в течение 12 месяцев.