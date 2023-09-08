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Власники зруйнованого житла не можуть отримати виплати: що сталося

8 вересня 2023 13:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Виплати ВПО — власникам зруйнованого житла скасували допомогу
Голова Мінреінтеграції Ірина Верещук. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні власникам зруйнованого житла, які не виїжджали і мають право на виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО), припинили надавати допомогу. Однак, їх невдовзі поновлять.

Про це розповіла голова Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Виплати припинились помилково

Очільниця Мінреінтеграції зауважила, що зараз триває верифікація виплат внутрішнім переселенцям, за підсумком якої частині людей виплати скасували. Це відбувається автоматично завдяки доступу до різних реєстрів. Через це іноді виплати скасовуються помилково.

Як приклад, є реєстр зруйнованого житла та є реєстр внутрішньо переміщених осіб. Вони між собою не поєднані, через що сталося так, що відключили всіх, у кого є зруйноване житло.

"Ми це виявили, дали доручення негайно зробити інтеграцію даних, щоб наші органи соцзахисту мали дані й відновили виплати всім, у кого зруйноване житло", — наголосила міністр.

Очікується поновлення виплат ВПО людям, які за реєстрами РАЦСів вважаються померлими, проте такими насправді не є. Окрім того, тим, хто повернувся з-за кордону, однак дані про це не зафіксували, будуть відновлені виплати.

Йдеться про допомогу розмірі:

  • для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тисячі гривень;
  • для інших осіб — 2 тисячі гривень.

Виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам здійснюються 15 та 28 числа щомісяця.

Більше про допомогу

Нагадаємо, з 1 серпня 2023 року стартували посилені перевірки внутрішньо переміщених осіб (ВПО). У підсумку — десятки тисяч людей втратили виплати.

Також ми писали, з серпня 2023 року в Україні діють нові правила надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Після змін низка українців втратила право на державну допомогу, однак залишились категорії громадян, які матимуть право отримувати допомогу протягом 12 місяців.

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