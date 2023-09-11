Помощь от ООН — выплаты распространят на большее количество украинцев

Деньги в руках. Фото: google.com

В Украине больше граждан смогут получить выплаты от Организации Объединенных Наций (ООН). Речь идет о малообеспеченных жителях Николаева.

О таких планах рассказали в Николаевском городском совете.

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Помощь для украинцев от ООН

Как отмечают в пресс-службе, Николаевский горсовет и представители Организации Объединенных Наций (ООН) совместно работают над новой программой финансовой помощи незащищенным категориям населения.

Ожидается, что размер денежной помощи от ООН будет составлять 1,5 тыс. гривен на каждого члена семьи. Такие выплаты смогут получить социально незащищенные категории населения, в первую очередь речь идет о многодетных и малообеспеченных семьях. Таким гражданам будут выплачивать средства около четырех месяцев.

Чтобы присоединиться к программе и получить деньги, украинцам необходимо обратиться в городские терцентры социального обслуживания с пакетом документов.

Стартовать проект программы должен 11-17 сентября, после чего жители Николаева смогут узнать конкретный список документов, необходимых для получения помощи.

Больше о помощи

Напомним, для представителей бизнеса в Украине заработала национальная программа "Власне". Участие в ней могут принять предприятия малого и среднего сектора. Они сразятся за 100 000 грн и главный приз.

Также мы писали, что украинское правительство планирует с 2024 года пересмотреть размер финансовой помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). "Лишние" деньги возьмут за счет оптимизации действующих расходов.