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Виплати від ООН: допомогу поширять на більшу кількість українців

11 вересня 2023 12:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога від ООН — виплати поширять на більшу кількість українців
Гроші у руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні більше громадян зможуть отримати виплати від Організації Об'єднаних Націй (ООН). Йдеться про малозабезпечених жителів Миколаєва.

Про такі плани розповіли у Миколаївській міській раді.

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Допомога для українців від ООН

Як зазначають у пресслужбі, Миколаївська міськрада та представники Організації Об'єднаних Націй (ООН) спільно працюють над новою програмою фінансової допомоги незахищеним категоріям населення.

Очікується, що розмір грошової допомоги від ООН становитиме 1,5 тис. гривень на кожного члена родини. Такі виплати зможуть отримати соціально незахищені категорії населення, у першу чергу, йдеться про багатодітні й малозабезпечені родини. Таким громадянам виплачуватимуть кошти близько чотирьох місяців.

Щоб долучитися до програми та отримати гроші, українцям необхідно звернутися до міських терцентрів соціального обслуговування з пакетом документів.

Стартувати проєкт програми має 11-17 вересня, після чого мешканці Миколаєва зможуть дізнатися конкретний список документів, які потрібні для отримання допомоги.

Більше про допомогу

Нагадаємо, для представників бізнесу в Україні запрацювала національна програма "Власне". Участь у ній можуть взяти підприємства малого та середнього сектору. Вони позмагаються за 100 000 грн і головний приз.

Також ми писали, що український уряд планує з 2024 року переглянути розмір фінансової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). "Зайві" гроші візьмуть за рахунок оптимізації чинних витрат.

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