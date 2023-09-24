Выплаты до 3 000 грн: Верещук анонсировала помощь еще одной категории украинцев

Глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Фото: УНИАН / Виктор Ковальчук

Глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук анонсировала изменения сроков начисления выплат для вернувшихся на родину граждан Украины. Таким образом, они могут получить помощь от государства.

Об этом сообщает На Пенсии.

Читайте также:

Выплаты для ВПЛ

Отмечается, что в Украине ежемесячно внутренне перемещенные лица получают финансовую помощь — 2000 имеют взрослые и 3000 — дети и люди с инвалидностью.

Однако Верещук заявила, что возвращающиеся домой в Украину беженцы тоже могут рассчитывать на денежную поддержку для ВПЛ от государства. Она добавила, что в настоящее время правительство готовит изменения в постановление №709, которые будут регулировать сроки выплат гражданам.

"Сейчас этот вопрос обсуждается, но сразу скажу, мы обсуждаем вопрос 15-30 дней, это тот срок, после которого людям возобновят выплаты, если человек вернулся жить. А также у нас есть еще одно направление. Например, человек выехал из Мариуполя сразу в 2022 году в Европу и проживала там, хочет вернуться, и таким людям тоже будут начислять выплаты. Мы хотим, чтобы люди возвращались и знали, что могут рассчитывать на помощь от государства", — отметила министр.

Напомним, что в Украине работает государственная программа, по которой работодатели могут получить от 67 тыс. грн помощи. Для этого нужно удовлетворять определенным требованиям.

Также мы сообщали, что в Украине продолжаются проверки фактического места жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которым государство оказывает материальную финансовую помощь. Эксперты дали советы, как переселенцам не потерять выплаты.

Добавим, что украинцы, которым пришлось убегать от российской агрессии во Львовской и Ивано-Франковской области, могут получить денежные выплаты. Соответствующую финансовую помощь оказывает Союз рабочих самаритян Германии (ASB).