Виплати для українців: хто може отримати кошти

Жінка тримає гроші в руках. Фото: google.com

Українці, яким довелося тікати від російської агресії у Львівську та Івано-Франківську області, можуть отримати грошові виплати. Відповідну фінансову допомогу надає Спілка робітничих самаритян Німеччини (ASB).

Про це повідомляє Zayava Info.

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Хто може отримати грошову допомогу

Так, на фінансову підтримку можуть розраховувати ті, хто має статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), і які переїхали в вищезгадані області. Також нарахування виплат передбачає відсутність іншої фінансової допомоги за липень-вересень цьогоріч.

Для отримання фінансової допомоги потрібно заповнити анкету з особистими даними. На її основі Спілка робітничих самаритян Німеччини складе список домогосподарств, яким найбільш потрібна допомога.

У заяві мусить бути така інформація:

адреса електронної пошти;

фото паспорта, РНОКПП, прописки, довідки ВПО;

повне ім’я та номер телефону;

поточне місце проживання;

стать і дата народження;

кількість членів сім’ї;

загальний сукупний дохід родини на місяць.

В ASB додали, що заповнена анкета не гарантує отримання виплат. У жовтні буде обробка даних, а обрані учасники програми будуть індивідуально поінформовані про деталі. Щодо суми, яку мають виплатити, наразі нічого невідомо.

Нагадаємо, що деякі українці можуть розраховувати на допомогу у розмірі 1,5 тис. гривень. Нові грошові виплати передбачені спеціальною програмою ООН.