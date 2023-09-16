Виплати для українців: хто може отримати кошти
Українці, яким довелося тікати від російської агресії у Львівську та Івано-Франківську області, можуть отримати грошові виплати. Відповідну фінансову допомогу надає Спілка робітничих самаритян Німеччини (ASB).
Про це повідомляє Zayava Info.
Хто може отримати грошову допомогу
Так, на фінансову підтримку можуть розраховувати ті, хто має статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), і які переїхали в вищезгадані області. Також нарахування виплат передбачає відсутність іншої фінансової допомоги за липень-вересень цьогоріч.
Для отримання фінансової допомоги потрібно заповнити анкету з особистими даними. На її основі Спілка робітничих самаритян Німеччини складе список домогосподарств, яким найбільш потрібна допомога.
У заяві мусить бути така інформація:
- адреса електронної пошти;
- фото паспорта, РНОКПП, прописки, довідки ВПО;
- повне ім’я та номер телефону;
- поточне місце проживання;
- стать і дата народження;
- кількість членів сім’ї;
- загальний сукупний дохід родини на місяць.
В ASB додали, що заповнена анкета не гарантує отримання виплат. У жовтні буде обробка даних, а обрані учасники програми будуть індивідуально поінформовані про деталі. Щодо суми, яку мають виплатити, наразі нічого невідомо.
Нагадаємо, що деякі українці можуть розраховувати на допомогу у розмірі 1,5 тис. гривень. Нові грошові виплати передбачені спеціальною програмою ООН.