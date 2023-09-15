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Грошова допомога у 1,5 тис. грн: хто і як може оформити виплати

15 вересня 2023 08:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога українцям у 1,5 тис. грн — хто і як може отримати виплати
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Деякі українці можуть розраховувати на допомогу у розмірі 1,5 тис. гривень. Нові грошові виплати передбачені спеціальною програмою ООН.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

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Як повідомляється, виплати отримають вразливі категорії жителів Миколаївської області. Тамтешня влада спільно з ООН підтримає фінансово малозабезпечених громадян та багатодітні родини.  Для того, щоб отримати кошти, необхідно подати спеціальну заяву і підтвердити право на соціальну допомогу.

Виплати надаватимуть щомісяця у сумі 1,5 тис. гривень на кожного члена сім'ї. При цьому гроші почнуть виплачувати вже цього тижня. Можна розраховувати загалом на суму у 6 тис. грн на одну людину, адже виплати відбуватимуться упродовж чотирьох місяців. Документи на оформлення виплат потрібно подавати у міські територіальні центри соціального обслуговування.

Також ООН організувала доплати для пенсіонерів на визначених урядом небезпечних через війну територіях. Надбавку надають за умови, що пенсійні виплати громадянина менші за 3 тис. гривень і дорівнюватиме різниці між цією сумою та розміром пенсії.

Набори від ООН до зими

Кластер Організації Об'єднаних Націй з питань житла та непродовольчих товарів в Україні, окрім надання грошової допомоги, допоможе громадянам підготуватися до зими. На це передбачено 200 млн доларів.

Йдеться про зимові високотемпературні ковдри, матраци, покривала, а також електричні, твердопаливні обігрівачі. Ще одним видом допомоги стане забезпечення паливом. Українці отримають допомогу в забезпеченні житла дровами та вугільними брикетами.

Більше про допомогу

Нагадаємо, півтора мільярда євро на гуманітарні та соціальні видатки Україна отримала за програмою макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС. Це вже сьомий транш в рамках програми. 

Також ми писали, що Державна фінустанова "ПриватБанк" приєдналась до грантової програми EU4Business для допомоги бізнесу, що постраждав від бойових дій та окупації. Тепер він також уповноважений видавати кошти мікропідприємствам.

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