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Денежная помощь в 1,5 тыс. грн: кто и как может оформить выплаты

15 сентября 2023 08:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь украинцам в 1,5 тыс. грн — кто и как может получить выплаты
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Некоторые украинцы могут рассчитывать на пособие в размере 1,5 тыс. гривен. Новые денежные выплаты предусмотрены специальной программой ООН.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

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Как сообщается, выплаты получат уязвимые категории жителей Николаевской области. Местные власти совместно с ООН поддержат финансово малообеспеченных граждан и многодетные семьи. Чтобы получить средства, необходимо подать специальное заявление и подтвердить право на социальную помощь.

Выплаты будут предоставляться ежемесячно на сумму 1,5 тыс. гривен на каждого члена семьи. При этом деньги начнут выплачивать уже на этой неделе. Можно рассчитывать на сумму в 6 тыс. грн на одного человека, ведь выплаты будут производиться в течение четырех месяцев. Документы на оформление выплат следует подавать в городские территориальные центры социального обслуживания.

Также ООН организовала доплаты для пенсионеров на определенных правительством опасных из-за войны территориях. Надбавку предоставляют при условии, что пенсионные выплаты гражданина меньше 3 тыс. гривен и будет равна разнице между этой суммой и размером пенсии.

Наборы от ООН к зиме

Кластер Организации Объединенных Наций по вопросам жилья и непродовольственных товаров в Украине, кроме предоставления денежной помощи, поможет гражданам подготовиться к зиме. На это предусмотрено 200 млн долларов.

Речь идет о зимних высокотемпературных одеялах, матрацах, покрывалах, а также электрических, твердотопливных обогревателях. Еще одним видом помощи станет снабжение топливом. Украинцы получат помощь в обеспечении жилья дровами и угольными брикетами.

Больше о помощи

Напомним, полтора миллиарда евро на гуманитарные и социальные расходы Украина получила по программе макрофинансовой помощи (МФИ) от ЕС. Это уже седьмой транш в рамках программы.

Также мы писали, что Государственное финучреждение "ПриватБанк" присоединилось к грантовой программе EU4Business для помощи бизнесу, пострадавшему от боевых действий и оккупации. Теперь он также уполномочен выдавать средства микропредприятиям.

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